選戰吹環保風！　賴香伶「無敵號聯結單車」零污染宣傳　

▲賴香伶「無敵號聯結單車」零污染宣傳。（圖／賴香伶競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

近年來，環保議題在社會上逐漸備受關注，為了推動永續環保與愛台灣的理念，民眾黨在桃園市平鎮龍潭3號立委候選人賴香伶，推出零污染的宣傳方式「無敵號聯結單車」，期望透過環保理念凝聚社會共識，同時呼籲有志之士共同參與助選，讓賴香伶阿姐能夠續留國會，為地方發聲。

有別於同選區的國、民兩黨候選人大量的看板競爭，不僅使得選舉經費急遽飆升，同時也在選舉後產生大量的競選廣告物廢棄問題，賴香伶阿姐深知在激烈的選舉競爭中，過度的看板製作不僅增加了選舉經費，同時也對環境造成嚴重的衝擊。因此，在她的競選團隊積極推動電子化宣傳，以數位平台替代傳統印刷品，減少紙張使用。

賴香伶呼籲選民在這次的選舉中支持她，讓她能夠繼續為平鎮、龍潭地區發聲。她表示，自己將繼續推動地方發展，促使更多資源回流於地方，提升居民的生活品質。賴香伶阿姐深知一己之力難以完成所有事務，因此特別呼籲有志之士加入助選行列，共同為地方爭取更多的資源和福祉。

她表示，每一位參與的志工都是推動改變的關鍵，希望更多熱心的民眾加入，一同打造更美好的地方。有志之士可透過賴香伶阿姐的臉書粉絲專頁報名，成為競選團隊的一份子。賴香伶阿姐表示：「這個無敵號聯結單車其實還蠻重的，那我們希望用這個，零污染的宣傳方式讓大家永續環保愛地球之外，也讓阿姐3號賴香伶續留國會，選香伶一切OK。」