力挺王婉諭續留國會　「法客電台」主持人讚：她非常溫柔但又堅定

▲楊貴智（左）、王婉諭與法律白話文運動社群總監劉珞亦（右）。（圖／王婉諭提供）

記者江采蓁／綜合報導

時代力量主席王婉諭宣布參加新竹縣第二選區立委選舉後，獲各界熱烈迴響，她日前就在臉書發出Podcast「法客電台」主持人、律師楊貴智的加油影片，楊貴智大讚「婉諭是一位非常溫柔但又堅定的女性」，期盼她可以繼續留在國會為國人打拼。

本業為律師的楊貴智也身兼法律白話文站長、法客電台主持人，他談及與王婉諭相識的出發點，是因為他的前雇主陳孟秀，當時擔任小燈泡案的委任律師，因此，他一路見證王婉諭在遭逢人生劇變後，將悲痛化為堅定的力量，從政治素人到國會優秀立委，致力讓更多孩子能平安成長。

楊貴智也透露，過去他曾邀請王婉諭一起錄製「法客電台」節目，聊時代力量的政治理念。他表示，透過與王婉諭深談，讓他相當認同，台灣勢必需要存在更有力量的第三勢力政黨與本土陣營，來改變整體政治生態。

「婉諭是一位非常溫柔但又堅定的女性」，楊貴智強調，他以長達多年與王婉諭互動的經驗，能肯定王婉諭走出女性政治人物堅定又堅強的風格，並誠摯為王婉諭加油，期盼她可以留在國會繼續為國人打拼。

對於楊貴智的力挺，王婉諭除了感謝以外，她表示，自己始終不敢辜負這一路上夥伴們給予她的協助，努力不懈地往前推進攸關弱勢權益的政策，包含推動無數心理健康政策、交通改革法案、犯罪被害人權益保障法修正、兒少保護修法等。

王婉諭憶起，她以政治素人身分，能成功在國會實踐關懷弱勢的政治承諾，足以證明時代力量是一個足以涵納公民力量，並且扮演著追求進步價值與公平正義的重要槓桿。

此外，王婉諭提到，在兒少保護、社會弱勢、轉型正義、人本交通等諸多與人民生活息息相關，卻缺少鎂光燈或涉及財團利益的重要改革議題上，時代力量能夠在藍綠兩黨聯合打假球的操作下，擔任關鍵少數，取得重要突破。

王婉諭強調，台灣在民主深化的過程中，勢必需要存在一個在國防外交上堅守國家主權與台灣主體性，在內政上堅持進步價值與公平正義，提出最有力的監督，並足以形成良性競爭的第三勢力政黨與本土陣營。

「我如今身負時代力量黨主席重任，必將全力以赴，繼續帶領時代力量擔任真正本土、進步的力量」，王婉諭表示，時代力量同時更要帶領台灣，成為真正體現自由、民主、平等且包容等價值的獨立國家。