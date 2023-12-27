曾讀1年割喉案學校！他曝十幾年前霸凌就嚴重：拿滅火器打同學

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市某高中附設國中三年級男學生，前天在校內遭另一名男同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部多刀，一度失去生命跡象，急送醫院裝葉克膜搶救後恢復心跳。可就在27日0時10分，有人在PTT發文「被刺國中生已經走了？」校方則悲痛證實。而該篇文中，發文網友得知是哪間學校後，想起自己十幾年前曾在那讀過一年，直嘆「霸凌真的超嚴重的。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「被刺國中生已經走了？」同時貼出對話截圖「剛剛有同學告訴我，那位同學已經當天使了」、「說明天（27日）學校會對外公布。」還有人透露「刺人的那個人，我國小還跟他同個班，那時候他還乖乖的，結果現在。」

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原PO知道事發校名後則感嘆，「十幾年前曾在那邊讀過一年，霸凌真的超嚴重的。放學去補習，還有學生在附近公園拿滅火器打其他同學，老師也都是當作沒發生，碰到霸凌仔都不管。」

另外，PTT上25日曾出現一篇貼文，發文人自稱是該校一位教師，坦言該學區的問題確實不小，最嚴重的兩點就是「家庭效能不彰」、「學習環境差勁」。首先家庭教育的部分，他提到，一個班可能有1/3的孩子來自單親家庭，又很多把單親當藉口、逃避問題的家長。

再來是學習環境，他指出，班上可能常出現上課時，小孩注意力不集中、爬來爬去，有情緒障礙的孩子會選擇直接出手打同學，「基本上所有問題環環相扣，在這邊待久的老師管不動乾脆不管，行政都是年輕人沒辦法管，年輕的班導師被家長咆哮，搞得比客服中心還慘。」不過，該篇文在PTT已找不到，似乎文章已刪除。