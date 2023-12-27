陸1-11月規模以上工業利潤下降4.4％　外商及港澳台商利潤下降8.7％

▲大陸能源工業年度利潤同比增長。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局最新數據顯示，2023年1至11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額6.9822兆元（人民幣，下同），同比下降4.4%，降幅比1至10月份收窄3.4個百分點（按可比口徑計算）。1至11月份，外商及港澳台商投資企業實現利潤總額16217.8億元，下降8.7%。

數據顯示，包括大陸國有控股企業、股份制企業、外商及港澳台透資企業實現總利潤均下降，僅私營企業實現總利潤達2.0023兆元，增長1.6%。

▲大陸2023年整體工業利潤下降，汽車製造微幅上漲。（圖／CFP）

主要行業利潤方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額同比增長275.6%，電力、熱力生產和供應業增長58.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長21.8%，電氣機械和器材製造業增長17.2%，通用設備製造業增長9.4%，汽車製造業增長2.9%。

其餘主要工業利潤均下降，降幅分別為，專用設備製造業下降1.0%，紡織業下降1.8%，石油和天然氣開採業下降8.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降11.2%，農副食品加工業下降11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降14.1%，非金屬礦物製品業下降25.6%，煤炭開採和洗選業下降25.9%，化學原料和化學製品製造業下降38.5%。