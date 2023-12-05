竹林經營固碳量可達造林木3至6倍　南投縣與多家企業首試辦契作

▲南投縣政府積極尋求企業資源，支持竹林經營。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

COP28氣候峰會目前正於杜拜進行中，「2050淨零排放」目標在國內也是公部門或私人企業的重要議題；南投縣政府為支持縣內竹林經營，積極尋求企業共同投入，近期與多家企業共同試辦「契作竹林」方案，直接支持竹農經營竹林，開啟未來公私合作推動竹林復育、減碳工作。

縣政府指出，植樹造林減碳觀念已深植人心，但竹林固碳效益長期以來受到忽視，根據相關研究結果顯示，經營良好的竹林固碳量是造林木3至6倍 ，不只有助於減少溫室氣體排放，在碳權交易趨勢下，未來更有機會增加農民實質經濟收益；而南投竹林面積超過8000公頃，為發展竹林相關產業實的良好基礎，但縣內人口結構老化外移現象嚴重、缺乏人力致經營成本提高，故縣府積極尋求企業資源，期望以公私合作的模式，共同支持竹林經營。

縣長許淑華表示，近期透過台灣永續價值公司媒合，由台新證券與中強光電、台亞半導體、佳世達、英業達、華城電機共同契作竹林，期望透過ESG概念導入企業資源、進行竹產業輔導，相信可活化竹林經營、創造就業機會，並為國內耗能產業提供穩定的碳權，同時進一步發展森林療癒低碳旅遊產業，透過新創產業與地方創生結合，達到復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流之目標。

台新證券董事長郭嘉宏指出，此次攜手跨產業夥伴共同投入「契作竹林」推動ESG的作為，已為綠色金融的作為引領創新的一頁，更充分發揮金融機構與企業的永續議合成果；台灣永續價值公司執行長莊煥榮則說，「契作竹林」對於ESG的E（環境）可表彰藉由竹林優異的固碳能力有助減緩溫室效應，並對環境保護帶來貢獻，在S（社會）可傳達契作對增加農民、原民的工作機會及收入提供助益，在G（治理）則意味著公司的治理階層積極回應利害關係人對於環境永續的期待。