坐擁石油建築12公司　40歲富豪「私下竟是毒梟大王」狼狽落網

▲馬來西亞一名富豪經營12家公司，擁有豪宅、船艇，還贊助NGO當慈善家，不料背後竟是靠販毒累積的財富。（圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞警方在聖誕節破獲沙巴最大販毒集團，誇張的是，40歲首腦是該州富商，坐擁12家公司，跨足石油、建築、製造、觀光業，表面上是一位贊助非政府組織、擁有「拿督」榮譽頭銜的大慈善家，豈料私底下竟是靠販毒發家致富的大毒梟。

根據星洲網、中國報等馬來西亞媒體報導，大馬警方25日淩晨2時30分展開掃毒行動，在沙巴州首府亞庇、沙巴東部、仙本那以及斗湖等多個地區突擊逮人，共10名36歲至48歲嫌犯落網，其中一人甚至是與販毒集團勾結、幫忙運毒的44歲執法人員。

馬來西亞全國副員警總長拿督斯里阿育漢26日在記者會上表示，落網的販毒集團首腦是一名擁有拿督頭銜的40歲沙巴商人，過去8年來在沙巴、印尼和菲律賓販毒致富，躋身富豪之流，經營至少12家公司，從旅遊、石化、油氣、建築、製造和餐飲業都有所涉略，甚至是一個非政府組織的重要贊助人。

包含上述12家公司，以及其他名車、豪宅和1艘船艇在內，販毒首腦與他的左右手許多資產都已遭到當局扣押，不過由於財產龐大，警方一時之間難以估算。

阿育漢表示，這個販毒集團從2015年起活躍至今，一開始就是從沙巴起步，調查顯示集團先從鄰國取得冰毒等毒品來源，透過商業飛機或物流海運等服務運至沙巴，再分銷至沙巴東海岸、印尼和菲律賓市場。警方尚未繳獲他們窩藏的毒品，不過調查仍在進行中，預計將繼續追查可能的在逃嫌犯與犯罪物證。