　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

人妻美顏攝影變死亡自拍！丈夫掌鏡目睹她墜崖慘死，最後影像(右)曝光。（翻自臉書）

▲ 右為丈夫掌鏡拍下的最後畫面。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

新加坡一對夫妻在本月22日到美國紐約明尼瓦斯卡州立自然保育公園（Minnewaska State Park Preserve）旅遊，當時41歲老公薩伊德（Rauf Said）正在幫39歲妻子阿詩雅（Nur Aisyah）掌鏡攝影，但沒想到拍到一半，阿詩雅一個失足，不慎墜崖30公尺深。最後阿詩雅雖然被救上來，但仍因傷重不治身亡。

薩伊德在本月24日於自家臉書分享這段令他永遠心痛的事件，據悉當時薩伊德和阿詩雅共遊自然保育公園，薩伊德還幫阿詩雅拍美照。事發當時，阿詩雅想拍攝一段介紹自然公園環境的影片，薩伊德幫她掌鏡，但就在拍攝途中，阿詩雅一個失足，直接墜入30公尺深的懸崖底，薩伊德想要拉住她，但已經來不及。

人妻美顏攝影變死亡自拍！丈夫掌鏡目睹她墜崖慘死　最後影像曝光

▲薩伊德沒想到這趟旅程，竟會和妻子從此天人永隔。（翻自臉書）

之後薩伊德趕緊求救，當時剛好有一家人經過，包括三姊妹和其父親與阿姨。接著這三姊妹慢慢爬下懸崖，找到阿詩雅的落點處後，立刻脫下外套蓋住阿詩雅，協助她保暖。隨後救難人員也抵達現場，共花了約3小時時間，才把阿詩雅拉上來，雖然阿詩雅被緊急送醫，但仍因傷重不治身亡。

薩伊德事後難過地說，「我沒有跟著摔下去，但我多麼希望掉下去的是我。」他也指出，警方一度懷疑有謀殺成分在內，對他進行訊問，但在查閱所有影像後，認定無他殺嫌疑，確認阿詩雅的確是意外墜崖死亡。薩伊德在分享這段事件後，許多網友紛紛湧入他的臉書留言，除了為故人哀悼，也希望他能儘快走出陰霾。

更多鏡週刊報導
反普丁大將「被消失」3週　遭流放到北極與世隔絕！氣溫飆-25°C是冬季日常
中國象棋王被爆塞「肛珠」刺激下體作弊奪冠　下榻飯店浴缸滿是排泄物
鬼畜已婚老師有戀童癖　不戴套性侵小學女生至少15次！遭判5年半

ET快訊
他右腿水腫！檢查是「致命病」險沒命　醫示警5跡象
濕人妻爽劈2小王　飢渴喊：想讓你進我身體裡
一圖看賴清德老家「49年變化」！他譏：賴皮寮成長史全紀錄
大巨蛋「電死人」　家屬獲賠1100萬
快訊／桃園工廠大火空拍曝！他還原現場如遭轟炸：10多次爆炸聲
超商咖啡飲品「買1送1」　限時2天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這款渣夫！他趁病妻癌末「劈腿女員工」找備胎　無恥小三狠嗆正宮

報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

女搭商務艙「高抬雙腳」交疊椅背上　同班機乘客怒PO網：態度噁心

印尼鎳加工廠爆炸！死亡增至18人「含8中國人」　停工配合調查

戰爭的代價！　以色列明年國防支出「估增至少2500多億」

鬼畜已婚老師有戀童癖　不戴套性侵小學女童15次！判關5年半

驚悚入侵！她在家竟遭2男「破門洩慾」　紐約警公布畫面追兇

臉老起來放！蓄鬍眼垂大叔「真的只有17歲」　進教室被同學喊老師好

辣媽才聲請保護令　遭狠夫「開槍爆頭亡」！8歲女兒全程目睹

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

這款渣夫！他趁病妻癌末「劈腿女員工」找備胎　無恥小三狠嗆正宮

報新聞「桌上放星巴克」親以色列！　土耳其女主播被炒了

人妻懸崖邊拍片　丈夫掌鏡「目睹她墜30m慘死」！最後影像曝光

女搭商務艙「高抬雙腳」交疊椅背上　同班機乘客怒PO網：態度噁心

印尼鎳加工廠爆炸！死亡增至18人「含8中國人」　停工配合調查

戰爭的代價！　以色列明年國防支出「估增至少2500多億」

鬼畜已婚老師有戀童癖　不戴套性侵小學女童15次！判關5年半

驚悚入侵！她在家竟遭2男「破門洩慾」　紐約警公布畫面追兇

臉老起來放！蓄鬍眼垂大叔「真的只有17歲」　進教室被同學喊老師好

辣媽才聲請保護令　遭狠夫「開槍爆頭亡」！8歲女兒全程目睹

中國棋王疑「肛珠作弊」！浴缸狂拉遭禁賽　本人喊冤：實在憋不住

18歲《GTA6》駭客被抓了　遭判無限期入住精神病院

這款渣夫！他趁病妻癌末「劈腿女員工」找備胎　無恥小三狠嗆正宮

快訊／高雄透天厝起火！媽媽和10歲女兒驚恐受困　勇消陽台救人

公費肺鏈疫苗第3階段「首日6.3萬人搶打」　踴躍到衛生所大排長龍

大巨蛋工安意外「電死人」　北市府火速協調...家屬獲賠1100萬

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」急關帳號

比亞迪進軍日本喊出年販3萬輛　首款「海豚電動車」僅新台幣77萬

新北第1選區／洪孟楷力求連任　何博文盼「藍天變綠地」

快訊／桃園工廠大火空拍曝！他開車路過被砸毀　還原現場如遭轟炸

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

國際熱門新聞

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

單親媽買彩券中3千萬　4年後失去一切

調查：百歲人瑞大多對3件事感到遺憾

肯亞宣布：明年起對全世界旅客免簽

辣模「上空全裸」甩奶遛狗　下秒遭逮捕

每月給街友2萬多　實驗結果推翻想像

2023全球富有國家排名　台灣擊敗日韓

人妻偷吃生下男嬰　藏水桶活活溺死

俄異議人士納瓦尼失聯逾2周　移監至北極圈流放地

為了和閨蜜交往變性　女被甩放火燒人

日軟飯男「一夫多妻」擁4妻2女友　卻無業10年

現代汽車以台幣3000元出售俄羅斯工廠

更多熱門

相關新聞

印尼鎳加工廠爆炸！增至18死「含8中國人」

印尼鎳加工廠爆炸！增至18死「含8中國人」

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）上周日（24日）一家「一帶一路」中資鎳加工廠在清晨發生爆炸，隨後引發大規模火災，截至26日，死亡人數上升至18人，其中包含8名中國籍工人。印尼當局已經下令工廠須停止營運，直到事故調查結束。

穿山甲夜闖民宅　遭「公開量體重」：3台斤12兩

穿山甲夜闖民宅　遭「公開量體重」：3台斤12兩

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

孕婦痛醒發現中彈　靠一物奇蹟保命

孕婦痛醒發現中彈　靠一物奇蹟保命

《小鬼當家》翻版！男童搭錯機讓阿嬤等嘸

《小鬼當家》翻版！男童搭錯機讓阿嬤等嘸

關鍵字：

鏡週刊東南亞要聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

人夫半年沒做　妻體檢通知1問題綠炸

即／台中22歲女聖誕節闖勤益科大墜樓亡

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面