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印尼鎳加工廠爆炸！死亡增至18人「含8中國人」　停工配合調查

▲▼中資印尼青山不銹鋼有限公司（ITSS）位於印尼蘇拉威西島的鎳加工廠發生爆炸，受害者在醫院接受治療。（圖／路透）

▲中資印尼青山不銹鋼有限公司（ITSS）位於印尼蘇拉威西島的鎳加工廠發生爆炸，受害者在醫院接受治療。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）上周日（24日）一家「一帶一路」中資鎳加工廠在清晨發生爆炸，隨後引發大規模火災，截至26日，死亡人數上升至18人，其中包含8名中國籍工人。印尼當局已經下令工廠須停止營運，直到事故調查結束。

▲印尼一家鎳加工廠發生爆炸，上升至18死。（圖／翻攝自X）

根據路透社、美聯社報導，中國青山控股集團旗下印尼青山不鏽鋼有限公司（Indonesia Tsingshan Stainless Steel）設在莫羅瓦利工業園區（Morowali）的鎳加工廠24日清晨5時30分發生意外，維修熔爐內的殘渣與易燃物接觸後爆炸，爐壁毀損，剩餘爐渣流出，經4小時搶救才撲滅了火勢並完成疏散。

美聯社稱，這家中資鎳加工廠是中國野心勃勃的「一帶一路」跨國發展計畫的一部分。鎳是電動車電池生產的關鍵原料，作為全球最大的鎳生產國，印尼已經禁止未經加工的鎳礦出口並且擴大投資冶煉與加工，而中蘇拉威西省（Central Sulawesi）擁有全印尼最大的鎳儲量。

中蘇拉威西省警察局長努格羅荷（Agus Nugroho）表示，爆炸威力巨大，不止熔爐被毀，工廠建築部分牆面也毀損，事發當天4名中國籍與9名印尼籍工人在維修熔爐時當場死亡，隨後2天新增5人傷重不治，迄今死亡人數增至18人，其中8名是中國人，另有44人受到輕重傷，包含11名中國人。中國外交部對罹難者表達哀悼，並承諾協助印尼政府善後。

努格羅荷指出，警方已經下令要求印尼青山不鏽鋼工廠停工，直到完成所有調查，目前當局已經成立專案小組，以利確定公司方面是否有疏失。美聯社指出，這是中蘇拉威西省的中資鎳工廠今年度發生的第3起致命事故，此前，在1月有2名工人在一家印尼中國合資工廠的暴亂中喪命，4月則有一處鎳廢料處理廠發生坍塌意外導致2人死亡。

►►►印尼鎳加工廠爆炸！火柱濃煙直衝天際　已12死39傷

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