搭酷航謊稱身上有炸彈！星戰鬥機急升空　澳男被判6個月監禁

▲澳洲男子搭乘新加坡酷航（Scoot）謊稱身上有炸彈。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

有一名澳洲籍男子今年10月12日搭乘酷航（Scoot）班機，準備從新加坡飛往澳洲，結果起飛後沒多久，該名男子就告訴機上空服員，他的身上有炸彈，還用手比出爆炸的手勢，導致飛機緊急返航，新加坡空軍更出動戰鬥機護航，後來證實是虛驚一場，但該名男子也被新加坡法院判處6個月監禁。

根據《海峽時報》報導，30歲澳洲籍男子霍金斯（Hawkins Kevin Francis）承認虛報有恐怖威脅罪名，12月22日被新加坡國家法院法判處6個月。報導指出，霍金斯10月12日與妻子一起搭乘酷航飛往澳洲珀斯（Perth），結果起飛後沒多久，霍金斯就向一名空服人員表示，自己身上有炸彈。

該名空服員隨即通知座艙長，當座艙長再次向霍金斯確認時，霍金斯指了指自己的口袋表示有炸彈，甚至還用手比出爆炸手勢。儘管後來證實他口袋裡的是一個防止氣喘的呼吸器，但由於擔心其行李內有炸彈，所以座艙長仍將此事通知機長，機長也決定緊急返航。

酷航接獲通知後也立刻通知新加坡機場警察局，當局立刻派出2架空軍F-15SG戰鬥機伴飛護航，班機降落後也立刻出動軍方部隊進行安全檢查，所幸證實為虛驚一場。不過，當時機上有11名機組人員和363名乘客，除了受到驚嚇之外，航程也延誤超過7個小時。

報導指出，當時在機上霍金斯的太太就曾告訴機組員，霍金斯患有精神疾病，而新加坡精神健康研究院（IMH）表示，霍金斯當時正和太太在泰國普吉島度假，結果因精神分裂症復發，所以才會搭乘酷航經新加坡返回澳洲。

最終考量到其病情，新加坡法院判處霍金斯6個月監禁：事實上，若新加坡法院根據聯合國《反恐怖主義措施》條例，霍金斯則必須面臨最高50萬新幣（約台幣1175.8萬元）罰款和最長10年監禁。