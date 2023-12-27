同事交換禮物以為抽到「戴森風扇」　拆開瞬間全場笑翻：創意100分

▲同事交換禮物抽「戴森風扇」超嗨 拆包裝瞬間全場大爆笑。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／趙蔡州報導

每到年底，很多人會在聖誕節或跨年找親友或同事一聚，玩一下交換禮物，有網友在臉書分享，有人交換禮物拿到東西後，原本認為是Dyson電風扇，不料拆開包裝後讓全場笑翻，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，照片中的男子拿到一個用黑色塑膠袋包裝的交換禮物，外觀跟Dyson電風扇非常類似，沒想到拆開後才發現，裡面是一罐奶粉和一串巧克力，故意組合成電風扇的形狀。

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▲照片最早是2022年1月被網友分享到臉書。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

其實照片最早是2022年1月被網友分享在「Costco好市多 商品經驗老實說」，當時原PO形容「同事抽到主管準備的禮物，大家都興奮死，打開後全場笑爆」，照片當時就引發網友熱議，直到最近又被網友轉貼在「爆廢1公社」。

有網友看了照片後表示，「巧克力好吃，混在一起做巧克力牛奶」、「我還以為是花籃」、「笑死，真的騙很大」、「根本愚人節吧」、「這個創意100分」、「單純包那罐，以為抽到佛跳牆」、「真的跟Dyson很像」、「笑著笑著，眼淚就流出來了」。