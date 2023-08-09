你都怎麼開電扇？　奇特問題引網友討論「離地30公分內都用腳」





▲你們會用腳去開電扇的開關嗎？（圖／ETtoday資料照）



圖文／CTWANT

炎熱的夏天來臨，許多民眾家裡都會利用冷氣、電風扇等家電消暑。昨日（8日）一名網友發文詢問，因電扇開關在底座，用手打開開關需要彎腰下去，用腳方便許多了，「一般人是用腳開電扇的嗎？」此文一出引發網友討論，直言「在底座就是給你踩的啊」。

原PO在PTT八卦版發文表示，一般常見的電器開關操作多是用手操作，但部分電扇設計開關的地方在底部，雖然用腳去踩很方便，但難免會給人一種不乾淨的印象，詢問大家對於用腳開電扇的看法，「電扇到底要用手去按，還是要用腳去踩啊？」

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網友底下留言「這種設計不就是用腳開的嗎XD」、「大家都一樣啦！按鈕在底座當然用腳啊」、「離地三十公分以內的開關一律用腳」、「在底座就是給你踩的啊」、「我也一樣」、「用腳。所以選機械按鈕不要選觸控，會壞」，也有網友回覆這種電扇的缺點，「不喜歡買按鈕在底盤的，貓都會關風扇」、「腳趾容易出很大力，很快按鍵就壞了。」

另外也有部分網友分享家裡電風扇的其他開法，「現在新的電風扇都有遙控了吧」、「我都直接開插座開關」、「用手機藍芽操控啊」、「不是都用聲控的嗎，喊聲吹風就行了」，提到聲控開關，也有網友有趣回應「我家都用語音的，老婆說開電風扇，我就去開」。

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