綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，匯集數百名退休的公教軍警消人員，出席表達支持。

李全教表示，只要他當選立委重返立法院之後，會主動提案導正公務體系的人事制度以及檢討退撫制度，還給軍公教警消公道及尊嚴。





李全教表示，面對民進黨在台南地方執政長達近30年，中央多次執政，已經將黑手伸入了公務體系，許多公務人員敢怒不敢言，加上台南弊案叢生，大多數公務人員唯恐避之不及，88槍事件，正副議長邱莉莉、林志展選舉，許多官員涉貪、收賄！台南如今官、商、黑、金、槍的結合，各方都在搶食光電這塊大餅，尤其是民進黨的新潮流，連柯文哲都多次大聲疾呼「新潮流不倒，台灣不會好」完全表達了大多數人的心聲，執政黨看見了嗎？

李全教近一步表示，民進黨執政下人事制度不公開、不透明，有多少是酬庸破壞制度？在年金改革之後，很多人的生活都沒辦法獲得合理的保障，這些都是造成國家社會動盪的致命傷。

李全教最後表示，選舉進入到最後十幾天短兵相接的時刻，李全教競選團隊也全力防止新潮流拿手的「選舉奧步SOP」。我們都知道台南需要一席不同聲音的立委，人民才是我們國家的主人。所以這次鄉親已經覺醒，台南即將蛻變，重返立院後將揭發貪污舞弊，讓每一塊投入在台南經費，讓人民都看得見。李全教也呼籲所有鄉親，2024年1月13日這天要踴躍出去投票，支持3號李全教。