　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，匯集數百名退休的公教軍警消人員，出席表達支持。

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教表示，只要他當選立委重返立法院之後，會主動提案導正公務體系的人事制度以及檢討退撫制度，還給軍公教警消公道及尊嚴。

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教表示，面對民進黨在台南地方執政長達近30年，中央多次執政，已經將黑手伸入了公務體系，許多公務人員敢怒不敢言，加上台南弊案叢生，大多數公務人員唯恐避之不及，88槍事件，正副議長邱莉莉、林志展選舉，許多官員涉貪、收賄！台南如今官、商、黑、金、槍的結合，各方都在搶食光電這塊大餅，尤其是民進黨的新潮流，連柯文哲都多次大聲疾呼「新潮流不倒，台灣不會好」完全表達了大多數人的心聲，執政黨看見了嗎？

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教近一步表示，民進黨執政下人事制度不公開、不透明，有多少是酬庸破壞制度？在年金改革之後，很多人的生活都沒辦法獲得合理的保障，這些都是造成國家社會動盪的致命傷。

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教最後表示，選舉進入到最後十幾天短兵相接的時刻，李全教競選團隊也全力防止新潮流拿手的「選舉奧步SOP」。我們都知道台南需要一席不同聲音的立委，人民才是我們國家的主人。所以這次鄉親已經覺醒，台南即將蛻變，重返立院後將揭發貪污舞弊，讓每一塊投入在台南經費，讓人民都看得見。李全教也呼籲所有鄉親，2024年1月13日這天要踴躍出去投票，支持3號李全教。

▲台南第四選區立委候選人李全教，26日下午在永康競選總部前廣場，舉辦「反貪腐‧護尊嚴～公教軍警消相挺座談會」，數百名退休公教軍警消人員表達支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／台南2夜市宣布「停業一個月」！
新車買30多天被撞爛　他肇逃留紙條「一切負責」卻神隱
是你嗎？超商買26元飲料中千萬！　剩10天可領獎
她結婚「閨蜜只包3千」直呼改觀　眾人見1關鍵嘆：很給面子了
國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視…家屬拒絕
吃掉麻吉女友還搞大肚子！他給了74萬才知「孩子不是我的」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林縣聯合造勢現場國旗飄揚

快訊／遊客注意！台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

阿里山林鐵祝山車站改建工程　獲公共工程金質獎特優

馬大姐赴台南力挺陳以信　呼籲民眾相信馬英九相信陳以信

「新永續･出發」黃敏惠就職5周年　以聯合國永續發展為施政指標

全國長照機構齊聚雲林力挺　劉建國：持續推動長照升級成3.0

雲林縣政府攜手家樂福　共創農村淨零永續新模式

花蓮習藝所培力長者和弱勢　夢想基地推出年節禮盒一起過好年

手語說布袋戲！雲林縣推新繪本　「故鄉那個暑假」新書曝光

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

惡煞持槍押人討債搶信用卡！　逃星國1年半...註銷護照逼返台

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林縣聯合造勢現場國旗飄揚

快訊／遊客注意！台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

阿里山林鐵祝山車站改建工程　獲公共工程金質獎特優

馬大姐赴台南力挺陳以信　呼籲民眾相信馬英九相信陳以信

「新永續･出發」黃敏惠就職5周年　以聯合國永續發展為施政指標

全國長照機構齊聚雲林力挺　劉建國：持續推動長照升級成3.0

雲林縣政府攜手家樂福　共創農村淨零永續新模式

花蓮習藝所培力長者和弱勢　夢想基地推出年節禮盒一起過好年

手語說布袋戲！雲林縣推新繪本　「故鄉那個暑假」新書曝光

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林縣聯合造勢現場國旗飄揚

快訊／遊客注意！台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

電車癡漢出沒！東京女性逾4成曾遭狼爪騷擾

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

4星級飯店床墊沾染「大片髒汙」！女客一聽經理說法氣炸

汪小菲又換新妹！　平安夜「長髮女陪逛百貨」陸網諷：真的好忙

入門小車也能帥！日本Honda Fit推黑化版　4驅車型折合台幣免60萬

原子邦妮宣布重磅喜訊！　嗨喊：創下全新里程碑　

鐵三角高階真無線耳機ATH-TWX7亮相　內建放鬆音效紓解壓力

綠營執政黑手伸入公務體系　李全教：重返立院導正公務人事制度

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

地方熱門新聞

和緯黃昏市場違停嚴重　民眾質疑警擺爛

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

副市長邱佩琳主持就職周年：讓基隆更好

桃園「火鍋嘉年華」12/30登場　好禮等你來

張善政就職週年成果　四大願景打造宜居桃園

蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

張善政視察　老街溪領航南橋至芝和橋工程

張市長出席就職週年記者會　四大願景打造桃園全方位國際都市

台東公職退休金及薪津明年1/2及1/4發放

業績創新高！　「大江好咖」聖誕節送600杯咖啡謝櫃姐櫃哥

新北漁家子弟蕭郁哲　化身漁人美味傳承者

馬大姐赴台南力挺陳以信

更多熱門

相關新聞

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

88槍擊成了民進黨選舉工具？台南市議會國民黨團21日力挺立委候選人李全教，召開『88槍擊案件真相，幕後元兇是民進黨』記者會，直指88槍擊案幕後真相元兇是民進黨。

每份300幫郭台銘連署！桃園前議員遭起訴

每份300幫郭台銘連署！桃園前議員遭起訴

姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

姚正玉：賴拆不拆違建？陳要不要辯論？

中選會認證李全教符合參選資格

中選會認證李全教符合參選資格

基層被強買強賣再添一樁！

基層被強買強賣再添一樁！

關鍵字：

綠營黑手公務體系李全教立院人事

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

「這5家」銀行年底終止7-11、全家刷卡服務

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

Joeman被來賓狂嗆呼麻「尷尬反應全播出」！

《醉拳》盧惠光前妻黎淑賢燒炭身亡！　2周前通電話無異常

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

更多

最夯影音

更多
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面