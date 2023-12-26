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社會 社會焦點 保障人權

小弟復仇率12人進攻「打手訓練基地」遭亂棒打死　殺人大哥下場曝光

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台中男復仇率12人進攻「打手訓練基地」，反遭亂棍打死，身上還有彈孔。（圖／台中地檢署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名50歲管性男子2017年受人委託，在台中烏日成立「打手訓練基地」培訓打手，過程中他懷疑手下連姓男子勾結外人，因此帶人把連男手腳打斷，不料連男事後找了12名幫手（總共13人）進攻基地復仇，但復仇失敗被他們活活打死。台中地院近日審理民事部分，判處管男等15人須賠償連男家屬1219萬多元。

根據判決書指出，管男接受在經營線上賭博的金主謝姓男子委託，2017年在烏日一處鐵皮屋成立「打手訓練基地」，後來先轉至西屯區，2020年6月再轉至大雅區，基地除了購置辦公室、籃球場、健身房、搏擊擂台、宿舍、監視器等設備，還在黑市買了手槍與子彈，先後招募20多名成員進行培訓。

管男2020年10月懷疑手下30多歲連男背叛，勾結北部某幫派還私吞基地營運經費，氣得讓手下10月24日凌晨把連男強押到雲林縣某處，矇住連男的雙眼後再把人塞進狗籠，接著拿出鐵鎚砸斷連男的右手掌與左腳指，整整折磨了1天才放人。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲訓練基地內有多項健身器材。（圖／台中地檢署提供）

連男事後不甘心，北上請一名施姓男子幫忙討公道，施男替他找來另外11名打手，總共13人於2021年2月1日拿武器進攻基地，初期順利控制管男等15人，不料後來管男一方有8人回到基地支援，局勢逆轉換連男一方被打跑，連男逃跑不及被困在基地，最終遭管男等人持鐵棍活活打死，身上還有1個彈孔。

刑事部分，台中地院審理認為，管男等人出手攻擊導致連男死亡，對連男家屬造成無可彌補之傷痛，事後始終否認殺人，考量管男等人手段、分工情形，認為管男等人視生命如草芥，對社會治安造成重大威脅，審酌後依殺人罪判其有期徒刑17年，其餘同夥則判刑4年10月至5年6月不等，目前二審審理中。

民事部分，連男家屬向管男等15人求償包含扶養費、喪葬費以及精神慰撫金總共1500萬多元。台中地院審理認為，管男等人犯罪事實明確，判處管男等15人必須賠償連男3名家屬精神撫慰金各100萬元、120萬元、100萬元，加上34萬喪葬費、915萬多元扶養費，總共應賠償1219萬多元，全案可上訴。

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