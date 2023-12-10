棋牌社藏賭場赫見高中生　他曾「見義勇為」想脫身...逗笑熱褲妹

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名男子，在學林路上申請開設棋牌社，日前在臉書上張貼招攬賭客廣告，並設定每天不同計算底台數，暗示賭客挑選參加。三峽警方獲報，向法院申請搜索票，日前到該店前往搜索，當場查獲該名男子及10名賭客，並查扣多副麻將賭具，其中賭客不慎說溜嘴，承認曾將兌換現金，警方帶回依法偵辦。

▲警方前往查緝，年輕的賭客竟問，之前曾被頒發好人好事，能否將功抵過。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，35歲蔡姓男子今年9月初開幕後，上門的賭客絡繹不絕。警方前往查緝發現，客群年齡層從18至44歲，職業也從學生、工程師、工地工人都有，而不光1樓大廳擺設賭桌外，屋內樓中樓也擺設麻將桌，猶如VIP房提供客人有隱密空間博弈。

▲警方查緝時發現。店內樓中樓空間作為VIP包廂，讓賭客有隱密空間。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方前往查緝時，所有賭客都否認賭博，但其中一名賭客說溜嘴透露，雖然店內都以點數作為計分，但10月份，在店內賭完，就透過蔡男透過輸贏的點數兌換成現金，而蔡男則收取檯費作為抽頭，其中仍在高中就學的賭客，連忙向警方說情，表示自己之前曾見義勇為被頒發「好人好事」，詢問警方能否將功抵過，旁邊的男同學、熱褲妹也笑著幫腔，似乎不以為意。

警方表示，由於在公共場所聚賭違法事證明確，將賭場負責人蔡男及10名賭客通通帶回偵詢，蔡男被依刑法營利賭博罪移送偵辦，其餘賭客則是依社維法裁罰新臺幣9000元。

▲賭客受溜嘴，曾用點數向店家兌換現金。（圖／記者陸運陞翻攝）