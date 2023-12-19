這戶進出頻繁超有鬼！賭場藏身社區　買「靜音麻將桌」躲警失敗

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一處500戶大型社區裡，住戶發現其中一間最近進出複雜，警方追查後發現，是一名林男在此經營賭場，今年9月深夜員警前往持槍攻堅，嚇得裡面9人乖乖配合，林男還向警方供稱，為了規避查緝還特別買「靜音麻將桌」，不料仍被識破，現場查扣專業賭具、賭金等，該案近日依賭博、社維法偵結起訴，聲請簡易判決。

▲台中一處500戶大型社區暗藏賭場，警方日前前往攻堅，當場逮捕9人。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局永福所9月獲報，永福路上一間500戶的大型社區，疑似暗藏賭場。經警方深入追查，鎖定一間住戶出入頻繁，跟監多日後，發現確實有賭博情事，9月8日當晚持搜索票攻堅，讓27歲林姓負責人、員工以及賭客等9人瞬間賭慾全消，只能乖乖配合趴地或是雙手舉高。

▲▼林姓負責人住所不明人士進出頻繁，引起民眾注意。（圖／記者許權毅翻攝）



現場查扣專業竟因電動麻將桌、籌碼、賭桌以及撲克牌等專業賭具，並且有破萬賭金。林姓負責人向警方供稱，當初就是為了躲警察，才特別買靜音麻將桌，希望不讓人發現，沒想到還是難逃法網。

▲▼現場查扣專業賭具，還有林男為了規避查緝購入的靜音麻將桌。（圖／記者許權毅翻攝）



全案被依賭博罪、違反社會秩序維護法起訴並聲請簡易判決。警方呼籲，流動性職業賭場經常藏匿於民宅等地方，且易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，影響社會治安甚鉅