爆乳女荷官露小蠻腰吸客！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局日前接獲民眾通報，轄內忠孝東路3段251巷內一家串烤店假桌遊之名行賭博之實，公然在店中擺設「德州撲克賭桌」，標榜「免費串烤酒水及美女荷官發牌」透過網路招攬會員，以籌碼換現金方式賭博。串燒店侯姓負責人還聘僱一名爆乳正妹女荷官到場發牌，藉此攬客增加賭場業績。



▲北市忠孝東路3段一家串燒店私下經營德州撲克賭場，警方帶回10人並移送負責人、女荷官。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

轄區警方獲報後，喬裝成賭客進行探訪蒐證，12月2日向台北地院申請搜索票後，當晚11點見該店賭客齊聚時收網，入內查緝當場查獲現場負責人侯男（26歲）、荷官楊女（32歲）及在場賭客8人，當場查扣抽頭籌碼3140元、荷官小費籌碼420元、賭客籌碼7.6萬元、彩池籌碼3220元、預備籌碼35萬餘元、撲克牌、監視器鏡頭及賭具等贓證物。

據了解，該賭場及串烤店負責人侯男從海外歸國後，他認為朋友打打牌並不算甚麼，才會利用開設串燒店名義，招募會員打德州撲克，並約定場內以1比1兌換新台幣，離場前賭客需透過網銀匯款轉帳結算輸贏金額。

該串燒店現場裝設多支監視器監控出入口動態，藉此規避警方查緝，警詢後將侯姓負責人及爆乳楊姓女荷官依賭博罪嫌移送法辦；楊女落網表示，她平常有其他工作，侯男以7-8百元左右時薪聘僱她到場發牌攬客。其餘賭客分依違反《社會秩序維護法》裁罰9千元罰金，違法使用場所部分，也將函請北市社會局、商業處等事業主管機關裁處。

大安警方呼籲，賭博行為經常導致家庭不睦、傾家蕩產，甚至衍生暴力討債等重大犯罪，對社會治安負面影響甚鉅，警方絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立合法營業場所為名從事非法賭博行為，警方絕對強力執行「掃蕩賭博」工作，以穩定社會治安，給民眾優質的生活環境。

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