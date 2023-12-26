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民調網站預測勝選機率！侯康配、賴蕭配「機會相當」　柯盈配小於1%

▲▼民調網站預測勝選機率！侯康配、賴蕭配「機會相當」　柯盈配小於1%。（圖／翻攝自無情真實的未來預測）

▲網站說明，在100次選舉中，賴清德勝場趨近57次，侯友宜勝場趨近43次，柯文哲勝場趨近0次。（圖／翻攝自無情真實的未來預測）

記者柯沛辰／綜合報導

2024總統大選即將到來，民調網站「無情真實的未來預測」25日分析各家數據後推估，若明日進行投票，民進黨賴蕭配勝率57%、國民黨侯康配勝率43%，民眾黨柯盈配小於1%。對此，網站分析認為，藍綠兩組候選人「當選機會均等」，但民進黨可望史無前例地邁向第三任期。

民調網站「無情真實的未來預測」蒐集12月20日至12月22日各家民調數據，包括ETtoday東森新媒體、聯合報、美麗島電子報、TVBS、三立電視、中時新聞網、影響力數據顧問等，經機構效應調整後，取得得票率中間值，再以得票範圍（投票率70%概估）換算明日勝選機率。

結果顯示，賴蕭配得票數可能落在542萬至579萬之間，得票率範圍39.6％到42.3％，明日投票勝率57％；侯康配得票數則落在515萬至552萬，得票率可能範圍在37.6％至40.3％，明日投票勝率43％；柯盈配得票數則落在256萬至293萬，得票率可能範圍18.7％至21.4％，明日投票勝率小於1％。

若取得票範圍的「中間值」，並與網站12月15日數據相比，賴蕭配上升0.2個百分點；侯康配上升1.5個百分點；柯盈配下降1.7個百分點。

若以可能得票率來換算勝選機率，在100次選舉中，賴清德勝場趨近57次，侯友宜勝場趨近43次，柯文哲勝場趨近0次。

若以六都得票分布來看，賴清德有望在台南市、高雄市取得5成以上選票；侯友宜有望在台北、桃園獲得4成以上選票。新北市方面，藍綠雙方皆有3成9的得票，勢均力敵；台中市方面，侯友宜有3成7，賴清德則有3成9的得票。

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