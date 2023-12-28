民進黨在高雄太囂張看不下去　市民自行出資掛看板挺侯康配

▲高雄市民出資掛看板挺侯康配，開嗆「新潮流不倒，台灣不會好」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營高鐵站前某民宅外牆，近日出現了一幅「新潮流不倒，台灣不會好！支持侯康配」的看板廣告，乍看以為是國民黨的廣告看版。不過，經詢問國民黨高市黨部，黨部表示這是市民朋友看不下去民進黨在高雄囂張跋扈，「揭竿起義」自行出資掛在民宅上方，一起發出南台灣的怒吼。

在左營高鐵站前一幅寫著「新潮流不倒，台灣不會好！支持侯康配」看板高掛私人民宅上方，實際詢問高雄市黨部，黨部回應，該面看板由支持者出資自行懸掛。支持者表示，就是無法認同民進黨的所作所為，特別是民進黨的新潮流，在高雄橫行無阻、囂張跋扈，看不下去才自行出資掛在民宅上方。

這面看板是繼五福中山路巨型看板後，第二面由支持者出資懸掛的看板，市黨部對此表示，非常感謝市民朋友的熱心，知道黨部籌措資源不易，幫忙黨部擴大宣傳。

▲侯康配高雄首面巨型看板，也是由支持者熱情贊助。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部強調，民進黨的弊案叢生，違法事蹟不斷，人民已經受夠了，這些紛紛出資幫忙掛看板的朋友們都是為了台灣的未來「揭竿起義」，透過實際行動表達支持。據了解，還會有更多塊的看板陸續上架，就是要喚起市民的意識。

市黨部呼籲大家不要害怕民進黨執政下的綠色恐怖，勇敢站出來，讓政黨輪替成真，才能讓民進黨不敢繼續囂張、讓他們好好下台反省，台灣才能撥亂反正、國家才能和平安定！