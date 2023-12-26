分析藍綠白政見會表現　鈕則勳：賴清德的策略安排有點怪

▲2024總統大選第二場政見發表會，會後賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

第16任總統政見發表會26日落幕。文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，國民黨侯友宜仍是用挑戰者策略；民進黨賴清德則等到第三段才以攻擊為主，這樣的策略安排有點奇怪；至於民眾黨柯文哲，還是滿滿的佛系打法。整場政見會看下來三方沒有什麼特別的新創意。

鈕則勳說，侯友宜以攻擊為主，但也有陳述自己政績，符合攻守兼具的戰略邏輯，目的仍然是希望能夠補強他傳統的「三弱」，也就是中間選民、南部選民與年輕族群，特別是打詐騙，畢竟民眾對詐騙的惡感最高，同時提出控制問題的方法，也希望能夠烘托他警長有Guts與魄力的形象定位。

賴清德方面，鈕則勳認為，他前兩段多陳述政見，想建構領導者格局，第三段才以攻擊為主，這樣的策略安排有點奇怪；畢竟他是執政者，第三段卻用整段時間在打國民黨，其實有點浪費了辯論的寶貴時間；原因會不會是只是民調有顯示，政黨支持度或政黨票，國民黨現在已常超前民進黨，所以才著墨打藍？

紐則勳說，賴清德在全力攻擊國民黨有「三大禍害」時，又是滿滿的「抗中牌」，但問題是在決戰階段，各陣營應該力求拓票，而不是以鞏固基本盤為滿足；況且一直批評國民黨，也沒有辦法讓民眾覺得民進黨很棒，反而變成呼應柯文哲的主軸，藍綠都很爛，賴清德的操作仍然無法拓票中間選民，反而有利於柯文哲。

對於柯文哲，鈕則勳說，用的仍是如第一場政見會般的，只以陳述政見為主的打法，但在陳述政見的過程中間，偶爾會砲打藍綠，呼應跳脫藍綠的競選主軸，對於基本盤的鞏固會有一定效果。

鈕則勳認為，整場政見會看下來沒有什麼特別的新創意，也沒有辦法強化候選人的魅力，或許藍綠白是想等正式的辯論會上場，再把秘密武器或招數拿來用，展開放大絕的操作。