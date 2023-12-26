身份認同遭綠營質疑　吳欣盈：我是中國人也是台灣人

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈日前在政見會上提到威士忌品牌約翰走路，代表台灣人向前走、愛拚才會贏的精神，引發熱議；她在24日解釋，脫口黑松沙士、啤酒、芭樂汁跟約翰走路對她來說，「都是我們中國人辦桌時應該有喝的東西」，遭綠營批評國家認同有問題。對此，吳欣盈26日受訪強調，自己也是中國人、也是台灣人。

吳欣盈24日受訪時提到，約翰走路跟芭樂汁都是中國人辦桌愛喝的，引發不少爭議，針對是否認為自己是中國人？吳欣盈說，「我是中國人也是台灣人」，她強調，這是華人的文化，婚喪喜慶、辦桌，本來就會有種東西，芭樂汁、柳橙汁、黑松沙士、蘋果西打、約翰走路這些。

至於把中國統戰組織背書的中國百大女企業家經歷放在簡歷上，吳欣盈說，其實這個獎項跟世界經濟論壇是一樣的，她都是被動受到國際上的獎項肯定。她說，其實當時有思考是否要在立法院官網上放上這些獎項，「其實在2010年時空背景下，兩岸是有對話的，不管是文化、經濟上都保持良善的溝通，期待未來總統人選也能與中國維持兩岸和平、對話」。

至於怎麼看總統候選人柯文哲說，國民黨上台「台灣會被賣掉」，是否認同說法？吳欣盈認為，柯主席想強調的是，在這次選舉中，台灣的自主性是民眾要思考、關心，也必須注意的部分。