關山警攜手愛心團體「寒冬送暖」　兼防詐及交安宣導

▲關警攜手愛心團體，舉辦「寒冬送暖」捐贈活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局武陵派出所所長田政福及警員吳文彥，26日前往武陵活動中心廣場與來自新北市的「行德行善會」，攜手舉辦「寒冬送暖」捐贈活動。由該會提供30份的米、麵、沙拉油、醬油及罐頭等民生物資，透過代表會主席邱文俊轉送予低收入戶或弱勢家庭。

武陵派出所所長田政福於某回，在與花蓮縣警察局玉里分局的同事提及轄內有些獨居長者及貧困家庭需要援助，結果牽起了這條「愛心線」。因花縣警局玉里分局員警長期與新北市的「行德行善會」保持良好互動，經常會送愛心至偏鄉地區，所以就引薦給田所長，經聯繫表達願意捐贈愛心物資的心意。田所長向該會表示，警察在關懷弱勢這個區塊，其實已行之有年，並且會循「急難救助」機制，轉知鎮(鄉)公所社福單位或權責機關，讓民眾得到適時的幫助，但若有愛心資源，也能夠稍稍舒緩生活壓力。

該會於26日透過武陵派出所所長田政福及代表會主席邱文俊，讓該批生活物資送到真正需要的民眾手上，把愛心能量發揮到最大，讓民眾感受到來自社會的暖流！除此之外，該所運用此次機會，向長者們實施防詐及交安宣導，因於月前，有不肖歹徒假冒農會人員，向長者表示可以代為申請補助，但要先付交申辦費用新台幣3千至5千不等，有多位長者受騙，所幸該名犯嫌已遭逮捕，但也仍請長者們注意，申請補助請至各鄉(鎮)公所或是農會臨櫃辦理，或是聯繫村(理)幹事，以維護自身財物安全。另外晨昏外出運動，務必穿著鮮豔服裝，或是攜帶照明工具，如手電筒或是反光條等，以增加辨識度，確保行的安全。