新冠疫情升溫　台東衛生局籲65歲+長者及慢性病患儘速接種XBB

▲台東縣衛生局呼籲65歲以上長者及慢性病患儘速接種XBB。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

考量新冠疫情可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，台東縣衛生局長孫國平呼籲年滿6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種新冠XBB疫苗及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

台東縣衛生局表示，依據疾管署統計，國內近期新冠疫情略升，併發症中65歲以上長者占78%；死亡個案中65歲以上長者占90%；自今(2023)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%。疾管署表示，依據荷蘭最新研究顯示60歲以上接種新冠XBB疫苗保護力高達7成以上，請民眾踴躍前往各地衛生所或醫療院所接種。

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台東縣衛生局提醒，民眾仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所，與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。新冠疫苗診次資訊請上衛生局官網查詢： https://gov.tw/1hD，前往接種新冠疫苗前應備妥健保卡及小黃卡，如有疫苗相關問題請洽各鄉鎮衛生所。