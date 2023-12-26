台東義消總隊長交接　饒慶鈴期勉共建防救災專業團隊

▲台東義消總隊長交接。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣義勇消防總隊26日舉辦總隊長交接佈達典禮，縣長饒慶鈴感謝並肯定卸任總隊長邱榮賢9年來的卓越領導與辛勞，帶領義消夥伴連續蟬聯4屆「義消救災能力測驗」全國第一名、參與全國義消競技大賽等比賽皆有亮眼成績，並期勉新任的董奇芳總隊長建構防救災專業團隊，守護縣民生命財產安全。

典禮中，新任總隊長董奇芳自卸任邱榮賢總隊長手中接過義消總隊旗後，由饒慶鈴監交旗幟，正式走馬上任，饒縣長也同時致贈卸任邱總隊長「紀念匾額」，並為3位副總隊長林宏誌、張登永及蔡明威先生頒發聘書。饒縣長提到，救災人員面對的救災環境日益嚴苛，唯有結合義消團隊的共同努力，才能確保縣民生命財產安全；感謝義消夥伴及消防同仁的無私奉獻，期待在新任董總隊長及管建興局長的帶領下，且在3位副總隊長輔佐下，全力協助推動並完成各項救災救護及宣導訓練，持續提升台東救災救護效能。

台東縣消防局表示，除了持續舉辦義消中級、初級及基礎幹部訓練班等課程提升義消幹部領導統御能力，今年的中級救護技術員訓練班也特別配合義消參訓，採假日班的方式進行，在這個月43名學員全數通過(包括31位義消)。此外，為了強化操作消防車能力、提升義消協勤能量，今年辦理全台首創「消防車先鋒操作員」68小時的訓練，使通過考試後的義消在火場擔任車輛操作員，增加第一線消防救災戰力。明年也預計辦理山域、水域、特搜及無人機等專業訓練，以及添購相關新裝備，提升義消救災戰力及確保安全性，因應各式救援任務。