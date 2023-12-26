台東縣112學年度校長及主任甄選結果出爐　計錄取27位

▲台東縣政府教育處公布112學年度校長及主任甄選結果。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於日前辦理112學年國民中小學校長及主任甄選口試，校長口試人數共12名，國中3名、國小9名，主任部分，國中2名、國小16名，甄選成績統計結果經校長主任甄選委員會審查確認，錄取名單已公告於教育處網站，各受考人員可至112學年度校長主任甄選網站查詢榜單。

台東縣政府教育處表示，112學年招考國中及國小校長，簡章預定錄取國中校長正取2名，外加原住民籍增額1名；國小校長正取6名，外加原住民籍增額2名。本年度國中校長錄取人員共計3名，分別為桃源國中蔡章弘及李宗遠、原住民增額１名鹿野國中林彥仲。國小校長錄取人員共計6名，分別為卑南國小江美香、瑞源國小姚閔懷、富山國小劉沂芳、新興國小簡學仁、東河國小林志賢及南王國小陳依足，因正取6名已有原住民籍，故不再增額錄取。

另外，國中小主任自行申請組及校長推薦組通過資格及積分審查後，口試成績達70分即獲錄取。國中主任自行申請組錄取人員2名，分別為林慧珉及劉娟藺，國中主任校長推薦組無人報名；國小主任自行申請組錄取人員陳佩真、方慧如、許景綾、林湘雲、楊秀容、田凱臣、徐世祥、陳炫穎、李宣瑩、林上奇、白創仁、楊瑜智及譚志遠；國小主任校長推薦組錄取人員林淑玲、安真瑩及陳慶榕。