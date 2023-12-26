寒冬送暖鼓勵東成監獄收容人　交流傳統原民工藝文化

▲健康站成員參訪東成監獄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野鄉原住民族發展協會於日前由周菊英理事長帶領瑞興文化健康站37成員，蒞臨東成監獄參訪，本次參訪活動為東成監獄自技能訓練所改制為監獄後首次舉辦外界參訪交流活動。

東成監獄典獄長葛煌明以國語及阿美族語致詞表達歡迎之意，並針對近年來法務部及矯正署重要措施之宣達，諸如：詐欺犯需與被害人和解補償及犯罪所得之繳納、毒品多元處遇的再進化、高齡收容人的照護、結合醫療合作之酒癮處遇、精神疾病的收容與治療、自主監外作業的優點等面向進行互動交流，葛典獄長強調面對原民部落高齡化及隔代教養之問題，法治教育觀念更顯重要，希望將正確之訊息傳遞至部落，達成法治教育向下紮根之效。

隨後，健康站成員進入戒護區，依序至陶藝工場、編織工場實地參訪，瞭解收容人創作自營產品之項目及製作流程，部落長者們對於排灣甕、拼板舟、十字繡、編織袋等作品工藝，讚賞不已，由於部落內不乏原住民傳統編織的佼佼者，參訪過程中對於該監收容人原民傳統工藝之技巧純熟，均適時的給予正向肯定，特別是以實用的角度，帶給收容人在編織樣式上更為豐富的創新思維，鼓勵收容人嘗試突破框架，兼具傳統與現代，提升產品附加價值。

周菊英理事長代表瑞興文化健康站全體成員，感謝該監用心規劃此次參訪行程，讓部落長者們瞭解矯正機關執行處遇課程之現況，更樂見藉由對收容人的技能訓練將傳統原民工藝文化持續保存與發揚，期待日後矯正機關與部落間有更多的學習交流，共同為傳統工藝發展而努力。