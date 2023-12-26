幕後／周典論兩周前聽到會被收押的風聲　地方傳檢方衝著藍選情而來

▲周典論（右三黑衣者）替侯友宜站台。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

屏東縣議長周典論今（26日）被屏東地院羈押禁見，周的女兒周孟蓉則諭知50萬元交保候傳，原因是認為涉嫌違反《總統副總統選舉罷免法》。據了解，周典論兩周前聽到風聲，說他會被收押，且時間就落在本周；地方人士也早已傳出，此舉無疑是要打擊周出手替藍營整合鴻海集團創辦人郭台銘，及卡住周替國民黨在屏南拉抬聲勢的機會。

郭台銘先前為了參加2024總統大選展開全國連署，周典論便表態支持，還傳出替郭台銘宴請地方里長，不料事後卻傳出地方人士以每份200元價格收購連署書事件。針對郭台銘的總統連署書賄選案，屏東地檢25日上午到周典論住處兼服務處搜索，並將周典論、周孟蓉帶回詢問。

檢方25日晚間複訊後，認為周典論涉違反《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪，犯罪嫌疑重大有羈押必要，訊後向屏東地院聲押禁見。法院26日凌晨裁定周典論羈押禁見，周孟蓉經複訊後，諭知50萬元交保候傳。

國民黨總統候選人侯友宜的屏東縣競選總部17日舉辦成立大會，那天周典論首次替侯站台，並喊話主流民意全力挺侯，被視為「挺郭派」歸隊。據了解，早在該場大會舉辦前，也就是距今約兩周前，周典論早就收到可能被收押的風聲，他那時評估時間點將會是他在國民黨屏南造勢前後，一直到上週，這樣的風聲越來越多，甚至越清楚就是本周檢方將有動作。

地方人士指出，周典論私下的確在整合郭台銘，因此他認為，檢調此次出手，無疑是要打擊周出手替藍營整合，且國民黨在屏南無推出立委候選人，選情多少受到影響，而周在屏東影響力甚深，且已公開表態挺侯，如今被羈押禁見，等於卡掉周替國民黨在屏南拉抬聲勢的機會。