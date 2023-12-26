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社會 社會焦點 保障人權

幫郭台銘連署竟拿租車行客戶個資充數　桃園5男女被起訴

▲蔡姓男子今年10月間欲幫郭台銘連署達參選總統門檻，聽從黃姓男子建議，由李、楊等人從新北市向某租車行葉姓業者留存客戶個資作為連署資料，桃檢複訊後將5人依偽造文書罪嫌起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲蔡姓男子今年10月間欲幫郭台銘連署達參選總統門檻，聽從黃姓男子建議，由李、楊等人從新北市向某租車行葉姓業者留存客戶個資作為連署資料。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍台北市蔡姓男子今年10月間在桃園市與黃姓男子等友人玩撲克牌，蔡聽取黃姓友人建議幫郭台銘連署，蔡同意後交付黃男空白連署書一批，再由李姓男子、楊姓女子等人向新北市泰山區某租車行葉姓業者索取租車客戶個資，葉配合後提供大批客戶個資料轉至新北市鶯歌區某印刷廠列印資料，送交選委會作為郭台銘連署審核資料；桃園地檢署依偽造文書罪嫌將蔡男等5人起訴，其中黃男、李男2人目前在押中，桃檢起訴後今（26）日上午已移審桃園地方法院。

檢警調查，62歲的蔡姓男子今年10月間在桃園市龜山區楊姓男子住處夥同46歲黃姓男子、30歲的李姓男子、34歲楊姓女子、37歲葉姓男子等友人玩撲克牌與骰子；過程中，蔡提議請大家幫郭台銘連署希望達到參選總統門檻，黃男則建議，由李男、楊女等人向葉姓男子於新北市租車行留存客戶個資可作為連署資料。

蔡男同意後，李、楊等人遂前往葉男位於新北市泰山區租車行拿客戶留存資料，在客戶不知情下將資料再轉至鶯歌區某印刷廠印製資料，作為送至中選會審核之連署資料用，蔡男於10月8日於同址交由現金5000元與300份空白連署書、連署專用章、濕紙巾、口紅膠等工具給黃男，再交給李男、楊女等人，並由楊女製作不實連署資料，分2次交付給黃男與蔡男，作為幫郭台銘連署之用，蔡將這批偽造連署資料送交選委會作為審核連署用，影響連署之正確性。

桃檢接獲邱姓等被害人檢舉後指揮北市刑大偵辦，將蔡等5人傳喚到案，蔡男等人坦承相關連署細節，葉姓租車行業者亦坦承有提供客戶個資等犯行，桃檢複訊後將蔡男5人依偽造文書罪嫌起訴，其中黃姓男子與李姓男子2人目前在押中，檢方今天將本案移審至桃園地院。

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