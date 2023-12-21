30位醫師一致推薦空汙救星！USii防霾靜電紗窗網阻絕PM2.5危機

▲保護全家人的健康，不讓空汙PM2.5入侵家中，可以選擇USii防霾PM2.5靜電紗窗網，維持家中空氣潔淨。（圖／擷取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

目前最新數據顯示，在台灣肺癌一年奪走超過9千條人命，擠下15年居首的大腸癌，成為死亡率排名第一的「新癌王」，除了吸菸是主要致病因素之外，根據台灣癌症協會的研究調查指出，導致肺癌的其他原因還包括菸害、油煙及空汙等，其中空汙的室內外細懸浮微粒PM2.5可能深入肺泡，引發呼吸道疾病與肺癌的風險。如何守護家人的生活環境不受空汙危害？民眾可以透過設置防霾PM2.5靜電紗窗網，為居家空間設下堅不可摧的安全網。

PM2.5對健康危害影響甚鉅，平時生活中尤其是室內居家空間，當然要多留一份心特別注意，耳鼻喉科醫師張益豪就在臉書社群發文表示，身為都市人的他，在家明明想開窗，但又怕空汙與霧霾入侵家中，更因為自己身為抗鼻過敏的專家，「深知空汙與鼻過敏有著正相關的關係。」為了能夠開窗讓家中空氣流通，又不會使太太的鼻過敏大發作，還能保護孩子的上呼吸道，於是張益豪決定安裝防霾紗窗；綜合考量功能效果和價格後，在多個品牌中「USii防霾PM2.5靜電紗窗網」脫穎而出。

▲耳鼻喉科醫師張益豪經過多方比較後，選擇為家中換上USii防霾紗網。（圖／翻攝自FB）

USii防霾PM2.5靜電紗窗網產品品質有專業掛保證，獲得國際家庭健康守護學會主導的醫療專家品質評測認證計畫銀牌，，意即有30位跨專科醫師與醫事專家在客觀評鑑下，認可「USii防霾PM2.5靜電紗窗網」的產品力值得信賴，並授予認證書。有了專家肯定功效並推薦，讓張益豪十分安心，最終選擇「USii防霾PM2.5靜電紗窗網」，而且在親身使用後，他還發現「USii防霾PM2.5靜電紗窗網」具備了多項優點，成效讓他很滿意。

▲USii防霾PM2.5靜電紗窗網獲醫療專家品質評測認證計畫銀牌。（圖／翻攝自FB）

首先要隔絕無法被肉眼看到的PM2.5懸浮微粒進入家中，可以透過USii防霾PM2.5靜電紗窗網將其吸附阻擋，關鍵秘訣就在於靜電，藉由網中網結構、靜電PET纖維材質來達到效果，據陽明交大環工所認證，可有效濾除88%PM2.5，一般容易引發身體不適的過敏原如花粉、塵蟎也能有效阻隔。

▲USii防霾PM2.5靜電紗窗網有效濾除88%PM2.5，功效經30位醫師認可推薦。

USii防霾PM2.5靜電紗窗網除了有濾淨效能，也兼顧了通風性及透視性，讓室內不悶熱、視野超清晰；不光是可以擋下肉眼難看到的懸浮微粒，一般的灰塵也進不來家中，輕鬆維持落塵量，清掃家裡事半功倍。更貼心的是USii防霾PM2.5靜電紗窗網提供4種規格尺寸，符合多數人家中的紗窗、紗門需求；由於安裝方法清楚好懂，只要依照官網影片教學的簡單5步驟就能自行更換，當然也可以透過網站預約專業師傅直接到府安裝到好，省時又省力。最讓張益豪醫師讚許的是，USii防霾PM2.5靜電紗窗網價格超佛心，「加上安裝費，可能也只有荷蘭品牌的1/3～1/5價格」超高性價比十分適合精打細算的人。

要想阻絕可能造成身體危害的空汙，除了在家中使用空氣清淨機，也必備防霾PM2.5靜電紗窗網，讓汙染因子被擋在室外，能進入家中的只有新鮮潔淨的空氣，照顧全家人的健康、維持清淨生活其實很簡單。

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