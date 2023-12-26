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大陸 大陸焦點 特派現場

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘　用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

▲徐州獅子山楚王陵墓穴內部。（圖／CFP）

▲徐州獅子山楚王陵墓穴內部。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

徐州獅子山楚王陵為一處西漢早期分封在彭城的某位楚王之墓穴，從隨葬物品分析，或為第二代或第三代楚王之墓。在墓中，有一間浴室專門擺放洗浴用品，包括洗頭用的銅盤、盛水用的銅鑒、銀鋗、舀水用的銅扁壺及香料等。值得注意的是，這裡還出土了名為「陶㼽」的搓澡用「陶搓石」，被認為是當代的「搓澡神器」。

▲西漢楚王陵內的陶搓石。（圖／翻攝央視）

▲楚王陵內的圓形陶搓石。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，有點撞臉「搓腳石」的物件便是楚王的搓澡神器，它近圓形，中間厚邊緣薄，表面有以三圈同心圓隔開的紋飾帶，密密麻麻的小孔看樣子摩擦系數挺高，不知和今天的「搓澡巾」相比，誰更好使？

據了解，在漢代遺跡或古墓中常出現的類似搓澡石曾被考古專家稱為「陶㼽」，古書《說文解字》中記載，「㼽，瑳垢瓦石。」「瑳」也就是打磨之意，「㼽」的讀音同「爽」字，代表使用者的「極致體驗」，描述得相當寫實。

▲西漢楚王陵內的陶搓石。（圖／翻攝央視）

▲獅子山楚王墓西側第二室是一間沐浴器庫。（圖／翻攝央視）

此外，古人的洗浴是分開進行的，「洗澡」指簡單的洗腳洗手，「沐浴」則是包含洗頭洗身體，合而為一才是現代人熟知的「洗澡」。至於在漢代，還有法定的「洗澡假」，「公務員」每上5天班就有1天「休沐假」，讓眾人回家洗大澡。

此外，洗澡也有一定的規矩和禮數，《禮記》中記載，「三天一洗頭，五天一洗澡」；「洗澡毛巾分為擦上身和下身」；「祭祀前要洗澡以示虔誠」；「臣子面見君王要先洗澡，代表尊重」。

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