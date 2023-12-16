　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「牙刷和毛巾」會放浴室內？他遇1情況改放外面　醫曝換新時間點

▲▼毛巾,浴室。（圖／本報資料照）

▲會將毛巾放在浴室外還是浴室內？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

浴室若常處於潮濕狀態，會特別將牙刷和毛巾放在外面嗎？近日有網友正是如此，為避免牙刷、毛巾有黴菌，就將其放於外面，有人和他一樣嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人的牙刷和浴巾也放在廁浴外嗎」為標題發文，提到他們家廁所即便開窗，也時常潮濕、有黴菌，因此他都會將牙刷、浴巾放在廁所外。與此同時，他也好奇有沒有人會這麼做？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，多數網友都表示，「浴巾會」、「牙刷我放外面，毛巾幾乎天天換洗」、「會，我跟先生都這樣」、「乾濕分離，都放外面啊」、「本來就放外面，毛巾放裡面臭死了」、「有濕氣的東西就不適合放在密閉空間」、「除了洗手乳，其他全放外面」、「有空間的都建議分開放，比較衛生」。其中也有人指出，「我會！自從有一次發霉後就都放外面」。

▲德國百靈,Oral-B,電動牙刷,牙刷,牙齒,保養。（圖／pexels）

▲牙刷每3個月就要更換。（示意圖／取自Pexels）

說到牙刷，很多人會等刷毛炸開才更換，不過牙醫師黃文龍過去就曾指出，若出現以下4種情況，就代表牙刷該換了：

1.當刷毛岔開外翻

2.刷毛底部變色

3.生病感冒後

4.牙刷已使用3個月

另外，重症科醫師黃軒曾引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）研究，直言毛巾若3天沒洗，病菌量會飆達8000萬隻，所以最好每用2、3次就徹底清洗毛巾，每2、3個月就更換一條新的。

 《ETtoday學習雲》開課！輸入折扣碼「woo7mahey」享9折優惠

►金牌國手「50分鐘釣30隻蝦」　公開成功釣蝦3關鍵

►直播主到底多賺？幕後推手揭「爆紅1關鍵」　他收入變30倍

►「成為音樂人、學會撩心術」超夯課程一次看

0

ET快訊
18號颱「艾維尼」最快明天生成！　路徑出爐　
他查好市多APP「近7000元驚喜」　小心別過期！會員：太貼
快訊／國道1號「5車連環撞」　回堵5km後方紫爆
「相機放胸上」遭騙拍邪惡視角！　外拍界林志玲：請別再傳閱
正妹遭男友劈腿　失婚男幫「報復」淪洗錢犯！結局逆轉
2023殯葬業大變動　3龍頭大亨全現「人生變數」
肯德基「隱藏代碼」被挖出！　下殺47折

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熱帶性低氣壓生成！路徑出爐　最快明天成18號颱「艾維尼」

最強北方冷空氣大軍「冬至深夜抵達」　強度達顛峰時間曝

他查好市多APP「近7000元驚喜」　小心別過期！會員：太貼心

北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

教育部第19屆技職之光　崑山科大3生獲證照達人獲獎私科之最

「牙刷和毛巾」會放浴室內？他遇1情況改放外面　醫曝換新時間點

展現學習能量　嘉藥粧品系「謎粧•迷境」畢業成果發表

嘉藥「認識西港永續在地」文化市集　好吃好玩收穫滿滿

快訊／金門颳「8級強陣風」！港務處宣布：小三通全天停航

老闆狂換新車！月薪3萬「季獎金從薪水扣」　他怒：彰化一堆鬼公司

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

23歲女欠200萬...黑幫出「臭招」　豬頭貼照片再灑鯡魚罐頭討債！

爸自信上前幫女兒綁頭髮　完成後滿臉得意驕傲炫耀

騎士鑽車陣被警攔「拒檢狂逃」　險上國道！被逮查出二度酒駕

女踩空扭傷！警公主抱救援　她嬌羞喊：老公都沒這樣

啞鈴弒父...母求情：只剩兒　國民法官一審判刑12年

熱帶性低氣壓生成！路徑出爐　最快明天成18號颱「艾維尼」

最強北方冷空氣大軍「冬至深夜抵達」　強度達顛峰時間曝

他查好市多APP「近7000元驚喜」　小心別過期！會員：太貼心

北一女師批文言文太少！專家：多寡不是問題「關鍵是老師怎麼教」

教育部第19屆技職之光　崑山科大3生獲證照達人獲獎私科之最

「牙刷和毛巾」會放浴室內？他遇1情況改放外面　醫曝換新時間點

展現學習能量　嘉藥粧品系「謎粧•迷境」畢業成果發表

嘉藥「認識西港永續在地」文化市集　好吃好玩收穫滿滿

快訊／金門颳「8級強陣風」！港務處宣布：小三通全天停航

老闆狂換新車！月薪3萬「季獎金從薪水扣」　他怒：彰化一堆鬼公司

川普前律師朱利安尼「誹謗選務人員」　法院判賠46億元

三重刺青男跳2樓沿街咆哮...警上前制伏　驚見他「口袋藏4把刀」　

北韓人民偷賣牛肉「嚐禁忌美味」　9男女慘被綁木樁！公開處決虐屍

「身體沒有怪怪的」　張奕想跟台鋼簽自行培訓

熱帶性低氣壓生成！路徑出爐　最快明天成18號颱「艾維尼」

4月大男嬰睡一半「遭龍捲風颳上天」　卡在樹上奇蹟存活

川普離開白宮前　2700頁「通俄門」機密文件消失！至今找不到

梁文音「商演爆量」許願買房　極限自律備唱：連室友都快受不了！

塗鴉怪客破壞首爾景福宮！噴紅漆寫「電影免費」　當地民眾全心碎

北市41里長疑受陸招待被約談　朱立倫嗆：司法介選

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

「不能用洗衣機」婆婆逼她手洗！公公出手了

整天喊沒錢！最愛哭窮5星座曝光

強冷氣團襲北台　今越晚越濕冷探10℃

冷氣團明殺到！全台急凍　下波「挑戰寒流」跌破10度

台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人：很精確

冷氣團灌頂！7縣市低溫特報　急凍「跌破10度」

行人站斑馬線聊天　駕駛苦等1分鐘

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光　天蠍散發魅力

更多熱門

相關新聞

他想平價旅日　大票推「1旅館」：地點超好

他想平價旅日　大票推「1旅館」：地點超好

不少台人出國喜歡去日本，甚至看到便宜機票會「快閃」。就有網友表示，他規劃明年要去東京「平價旅遊」，「請問一晚台幣2000能找到什麼樣的平價旅館？」貼文引發熱論，其中，超多人大推一間知名連鎖旅館，「東橫INN，CP值真的高」、「東橫INN，很多分店都在車站旁邊」、「問就是東橫，肉球好吃。」

餐廳改QR Code點餐！鄉民點出6原因難接受

餐廳改QR Code點餐！鄉民點出6原因難接受

他想買超商「微波爐」　網查價格驚呼：20年才回本

他想買超商「微波爐」　網查價格驚呼：20年才回本

公司辦交換禮物　過來人曝慘痛經歷　

公司辦交換禮物　過來人曝慘痛經歷　

太陽餅、奶油酥餅怎分？內行人曝關鍵

太陽餅、奶油酥餅怎分？內行人曝關鍵

關鍵字：

牙刷毛巾浴室浴巾PTT潮濕

讀者迴響

熱門新聞

Cheap道歉了　「不該說追回獎項」

李多慧大方秀素顏　鏡頭前換衣

抓姦神器逮到兒車震女師　媽目睹崩潰

「4星座」2024事業運超旺！升遷加薪勢不可擋

3歲半男童在家自己泡奶喝！母嘆：很心酸

大谷「史上最高薪翻譯」成焦點　網嘆是天才

即／機車擦撞同向水泥車　騎士遭輾慘死

DIY不到3分鐘　真槍實彈卻射不出來！醫曝問題

快訊／「斷崖式降溫」冷氣團來襲　3縣市大雨特報

阿本揭7年前隱退殘酷內幕

「高雄最兇車禍」正妹開車釀禍瞬間曝

資生堂千金3度隆乳！

女房務到職4天被全公司討厭　鄉民也氣炸

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

5歲童誤將「三秒膠」當成眼藥水！他機智急救醫大讚

更多

最夯影音

更多
大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利

大谷翔平披上17號戰袍　選道奇關鍵：為了勝利
和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

橘色惡魔訪台終場演出落淚　全員用中文齊喊：我愛台灣

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

北京證實「2輛列車追撞」　515人送醫、102人骨折

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

洪曉蕾昏迷6天「兒子每天哭」　王世均擔憂：不要再出去旅遊！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面