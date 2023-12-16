「牙刷和毛巾」會放浴室內？他遇1情況改放外面　醫曝換新時間點

▲會將毛巾放在浴室外還是浴室內？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

浴室若常處於潮濕狀態，會特別將牙刷和毛巾放在外面嗎？近日有網友正是如此，為避免牙刷、毛巾有黴菌，就將其放於外面，有人和他一樣嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「有人的牙刷和浴巾也放在廁浴外嗎」為標題發文，提到他們家廁所即便開窗，也時常潮濕、有黴菌，因此他都會將牙刷、浴巾放在廁所外。與此同時，他也好奇有沒有人會這麼做？

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貼文一出，多數網友都表示，「浴巾會」、「牙刷我放外面，毛巾幾乎天天換洗」、「會，我跟先生都這樣」、「乾濕分離，都放外面啊」、「本來就放外面，毛巾放裡面臭死了」、「有濕氣的東西就不適合放在密閉空間」、「除了洗手乳，其他全放外面」、「有空間的都建議分開放，比較衛生」。其中也有人指出，「我會！自從有一次發霉後就都放外面」。

▲牙刷每3個月就要更換。（示意圖／取自Pexels）

說到牙刷，很多人會等刷毛炸開才更換，不過牙醫師黃文龍過去就曾指出，若出現以下4種情況，就代表牙刷該換了：

1.當刷毛岔開外翻



2.刷毛底部變色



3.生病感冒後



4.牙刷已使用3個月

另外，重症科醫師黃軒曾引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）研究，直言毛巾若3天沒洗，病菌量會飆達8000萬隻，所以最好每用2、3次就徹底清洗毛巾，每2、3個月就更換一條新的。