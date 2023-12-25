韓信母親墓被挖5公尺深盜洞　長方形通道周圍散落「白膏泥」

▲西漢開國功臣韓信母親墓穴遭盜墓賊破壞，挖出一個深約5公尺的盜洞。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

西漢開國功臣韓信母親墓穴22日被民眾發現被盜墓賊挖洞盜取古物，引起相關單位重視。該墓安全員證實發現約5公尺深的盜洞，文物保護單位緊急報警處理，經調查後判定，內藏文物沒有被盜，採取回填處理，警方也循線追查盜墓賊下落。

《極目新聞》報導，一網友連續發佈多條現場視頻（影片，下同）稱，他發現韓母墓被盜是在12月22日，而其翻看12月8日拍攝的現場視頻時，發現盜洞位置已經出現虛掩的泥土，附近還散落著白膏泥塊。

據了解，「白膏泥」為戰國末期至西漢初期古墓用於密封的材料，疑似來自墓葬內部，該名影片拍攝者推測，該墓在12月8日時就已被挖出盜洞。

公開資訊顯示，韓母墓（又稱青水墩）位於韓信城遺址東南方向不遠處。司馬遷在《史記：淮陰侯列傳》裡提到，「淮陰人為余言，韓信雖為布衣時，其志與眾異。其母死，貧無以葬，然乃行營高敞地，令其旁可置萬家。」雖經過兩千多年的風雨侵蝕，韓母墓仍高約8公尺，墓穴底部直徑達20公尺。

韓母墓相關管理人員曾表示，韓母墓被清江浦區文保部門劃分給屬地先鋒村，先鋒村的村支書是韓母墓的文物安全直接責任人，「現在村子已經拆遷，周圍無人居住，村裡很難管理，只能白天的時候去看看，沒法24小時看守。」