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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德點柯教育政策「國家已經在做」　談學費補助：透過教育追求希望

記者杜冠霖／台北報導

第二場總統政見發表會於今（26日）登場，賴侯柯三人二度交鋒，賴清德於首輪發表中指出，剛剛柯文哲提出、降低學用落差的政見，政府已經在做，自己的政見也有提出，人才多人才好、社會就會好，不該因為社經地位不同，造成弱勢孩子取得資源時發生困難，因此推動高中職全面免學費，以及私校生補助，讓每個人都可以透過教育追尋希望，國家也才有希望。

▲▼第16任總統副總統選舉 總統候選人電視政見發表會 賴清德到場。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

賴清德表示，總統應該要提出國家願景藍圖以及建設計畫，用具體行動帶給人民希望，因此上次政見會後進行4天3夜的拼字計畫，希望各縣市父老鄉親能在這場關係台灣前途，甚至影響印太和平的選戰中挺身而出，選對的人走對的路。

賴清德指出，也對每個縣市發表均衡台灣、建設國家計畫，善用每個縣市資源給予適當定位，並且就各領域施作重大建設，不遺漏每一個縣市，只有台灣均衡發展，22個縣市手牽手往前一步，比單獨一個縣市往前一百步重要，均衡發展台灣才是永續發展台灣。

賴清德表示，有朋友特別提醒要好好照顧人民，在這裡跟全國父老鄉親報告，自己會好好照顧人民，在蔡英文總統基礎上擴大投資，也已經提出0至22歲的投資完整計畫，加薪減稅少負擔，推動0到6歲國家養2.0、長照3.0減輕三明治家庭負擔，特別強調公立安養中心設置，讓民眾用最便宜負擔解決照顧長輩問題。

賴清德指出，也會推動青年百億海外圓夢基金，希望年輕人走出國門、增廣見聞，圓自己也圓台灣的夢。並推動教育平權，剛剛柯文哲提出的政見政府已經在做，自己的政見也有提出，政府用資源教育人才，人才多人才好、社會就會好，不該因為社經地位不同，造成弱勢孩子取得資源時發生困難。

賴清德解釋，高中職全面免學費，年收不到70萬的弱勢家庭，每個孩子每人每年補助2萬，年收70至90萬補助1萬5，公立學雜費比較便宜、私立比較貴，補助私校生每人每年3萬5，讓每個人都可以透過教育追尋希望，國家也才有希望。
 

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