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她看診「呵呵、哈哈」狂笑原因曝　醫：原來就是妳！

▲▼醫師,診間,門診,診所,醫院,就醫,看診,醫師,患者。（示意圖／CFP）

▲戴定恩分享看診時的趣聞。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩分享，看完診後，一位小姐一直狂笑，接著脫口而出，「戴醫師，你上星期掛我電話。」他當下一頭霧水，後來才知對方是銀行專員，「妳就是上星期叫我借錢的人，我當時立刻掛掉電話，原來就是妳打的電話！」

戴定恩在臉書說，接到銀行邀請借錢的電話，你會怎麼回應？他的一貫做法，就是客氣地說「謝謝！我不需要」，然後立刻掛掉電話，繼續完成手邊的工作；偶爾空閒時接到這類電話，他會閒情逸致回答，「不用還，我就跟你借」，然後換他被立刻掛掉電話，這招屢試不爽。

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戴定恩表示，這天一位小姐看完診，「我詳細地衛教結束後，她也親切地向我說『謝謝戴醫師！』然後，她就『呵呵！哈哈！』，無法自拔地大笑起來！我不知所措，摸摸自己的臉，沒有鼻屎或眼屎，看看拉鍊，有拉！」

戴定恩指出，小姐還是在笑！等了片刻，她冷靜下來。他還原當下雙方對話：

小姐：戴醫師，你上星期掛我電話！

戴定恩一頭霧水：我沒有妳的電話，也沒有打電話給妳啊！

小姐解釋：我是XX銀行的！

戴定恩恍然大悟：妳就是上星期叫我借錢的人，我當時立刻掛掉電話，原來就是妳打的電話！

戴定恩寫道，「世界就是這麼小！這位小姐打電話給我的時候，也疑惑著，我該不會就是她的主治醫師吧！我一直以為銀行借錢電話的另一端，是對岸的服務人員，原來每個都是台灣的銀行服務人員！」

戴定恩說，他以後要改變回話方式，若銀行專員說，「戴先生，你是我們優質的卡友，我們有提供優惠的借貸利率。」他要回，「你也是我優質的朋友，你會夜尿、頻尿嗎？小便順暢嗎？你借我500塊，我幫你掛號和看診，一定要來喔！」

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