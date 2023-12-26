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柯文哲農地違規爭議　陳佩琪「繳3.4萬元」秀出補稅單

▲▼柯文哲農地違規　陳佩琪繳3.4萬元秀出補稅單。（圖／翻攝自臉書／陳佩琪Peggy）

▲陳佩琪補繳3.4萬元，並在臉書秀出補稅單。（圖／翻攝自臉書／陳佩琪Peggy，下同）

文／中央社

民眾黨總統候選人柯文哲近日遭指農地違規使用，他日前表示將補繳所得稅且捐出租金所得。柯文哲太太陳佩琪透過臉書表示，25日去補繳稅款，3張扣繳憑單加計利息共新台幣3萬4554元，都已繳納完畢。

柯文哲近日遭爆有農地違規爭議，他日前表示將補繳所得稅且捐出租金所得，並動工刨除農地上柏油。

陳佩琪透過臉書表示，她25日跟醫院請假一天，目的是要去銀行和稅捐處辦理稅務，並貼出補報稅額繳款書的照片。

陳佩琪指出，這是遊覽車公司最近向稅捐處補報的收入，他們這3年來共收到26萬9140元，三張扣繳憑單共需補繳3萬4018元，加計利息一共3萬4554元，25日已如期繳納完畢。

陳佩琪也提到，上週有媒體質疑她更改不動產明細，但她從來沒動手改過下載來的不動產資料，不過存款數額她會改成申報前一天的數額，避免被指有獎勵金漏報。

陳佩琪也說，過去因購買的基金中有一小部分名字有「中國」和「大中華」，當時媒體會打他們「舔中賣台」、「紅檳榔」、「叉燒包」，她當時就建議執政黨乾脆把「抗中保台」發揮到極致，只要有「中」字輩的基金通通禁掉算了，省的有人踩雷。

▲▼柯文哲農地違規　陳佩琪繳3.4萬元秀出補稅單。（圖／翻攝自臉書／陳佩琪Peggy）

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