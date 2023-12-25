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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法國記者評賴柯侯　「藍論述貧瘠、綠造勢太軟、白失信崩盤」

▲▼法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

▲法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

記者陶本和／台北報導

法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問中，談及台灣2024總統大選的三組候選人。他認為，國民黨侯友宜是典型藍營政治人物，政治論點也沒變過，就政治創新而言，論述非常貧瘠；而民進黨賴清德延續總統蔡英文論述，但造勢太軟、太平淡；至於民眾黨的柯文哲，有很好的起步，但當他考慮藍白合後，就失去可信，一切就崩盤了。

Arnaud在訪談中，談及台灣在2024年的這場選舉時表示，這次選舉又回到傳統的選戰，而且是只有男性的選舉，即便民進黨、民眾黨的副手是女性，但總統候選人都是男性，「我不會說無聊，但非常傳統」。

Arnaud表示，國民黨的候選人是典型的國民黨人，擁有警察背景，粗略地說，他們的競選論點，這幾年來幾乎沒有變過，沒有利用這次選舉進行自我更新，不只是論點，政治方式也是，好比又再次訴諸「投給國民黨有和平，投給民進黨是戰爭」，就政治創新而言，無論立場是支持或反對，從外部看是非常貧瘠的論述。

對於民進黨的賴清德，Arnaud說，他主打蔡英文論述的延續性，但造勢有點太軟，在選舉造勢上有一點太平淡，雖然現在副手多了蕭美琴，這可能會有點有趣，她有外交經驗，對外態度也開放，可以吸引年輕人，民進黨現在也需要年輕人的支持；不過對於賴清德，就是非常傳統的政治人物，競選上有點軟弱。

至於柯文哲，Arnaud坦言，他一開始的聲勢很好，在春天的時候，在兩個傳統政黨之間，聚焦在社會議題，這也是民進黨的弱點，討論薪資問題、居住權的問題等，他呈現了一種新鮮感，即使他有點老，脾氣有點暴躁。

Arnaud直言，當柯文哲考慮跟國民黨合作的時候，一切就崩盤了，已經失去可信度，從局外人看他變得非常模糊，他是一位曾經討論國民黨的候選人，但幾個月前計畫跟藍營聯手、搭擋參選，這對他而言，是難以理解的，甚至不是政治角度，這是在困惑選民。

Arnaud說，柯文哲之前也有哭過，他認為，眼淚可能是因為「疲憊」，畢竟他的選戰很早就開打，也可能下意識顯示出，柯文哲對於自我的疑問，是否在藍白合的討論上走太遠了。

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