您最愛哪一味？基隆滷肉飯王者爭霸　打造您心中完美的滷肉飯

▲直衝基隆吃滷肉飯前，還可以先動手玩「滷肉飯小遊戲」，製作你心中最完美的滷肉飯！

生活中心／綜合報導

台灣的滷肉飯被譽為庶民小吃之王，在現代繁忙的生活中，一碗簡單而美味的滷肉飯能瞬間帶回家的感覺。滷肉飯雖然表面看似簡單家常，但各家擁有自己的獨門祕方，不同的製作手法，也成就了無數家滷肉飯名店。而每個人心中，都有一碗自己口味的滷肉飯，可能是滷汁的濃鹹度、滷肉的瘦肥比，或是小菜的畫龍點睛，這些微妙的差異使得每碗滷肉飯都散發著獨特的魅力，成為大家難以忘懷的味覺記憶。

基隆滷肉飯王者爭霸，邀請你製作心中完美的滷肉飯，滷肉飯怎樣的組合才是你心中的絕配呢？遊戲將引導你依序疊加滷汁、滷肉、小菜配料的各種組合，刻劃出我們心中最日常卻無法取代的好滋味！製作完成後也別忘了截圖，和大家分享你心中完美的滷肉飯，一起動手製作吧！

基隆滷肉飯王者爭霸，活動即日起至2024/1/15，不只能吃美食、享有期間限定店家消費優惠，上傳FB打卡照，還可以參加週週抽百元超商禮物卡的活動，活動截止前統計打卡數最高者，還可獲得「滷肉飯王者」的紀念餐具組喔！同時也歡迎滷肉飯狂粉的你，到投票專區應援你最喜愛的店家，用你一票鼓勵店家繼續傳承好滋味吧！

基隆滷肉飯王者爭霸活動官方網站：https://events.ettoday.net/braisedporkrice2023/index.php7