　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

讓火神不再流淚　南消辦理精進火災搶救研究

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作，並請第六大隊邱淵明大隊長指導該研究工作。

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，屏東加工出口區明揚國際科技公司發生爆炸，造成人員10死111傷，其中有4名消防人員殉職，回顧台灣近20年來火災案件逐年遞減，但是消防人員殉職的統計數字，自2004年至2013年殉職消防人員有9名，而2014年至2023年近10年殉職消防人員竟然高達32人！分析近幾年殉職案件：2015年桃園新屋保齡球館火警、2018年桃園敬鵬PCB廠房大火案、2019年台中大里工廠大火案，殉職原因多是火災現場內部發生火勢的極端現象如：閃燃、爆燃等造成內部消防人員撤出不及因而喪命。

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了避免類似憾事再度發生，台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，研究目的為提升消防人員執行火場作業時之安全性，探討如何降低火災現場射水滅火與通風作業交叉影響導致救災人員傷亡之可能性，另探究煙控通風與滅火作業所造成內部受困民眾之危害風險，希冀藉其研究數據用以提升救災人員與火場內部受困民眾之生存能力。

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為避免屏東明揚工安類似事件發生導致消防人員殉職，針對火場內可能發生危害的狀況，消防人員必須瞭若指掌，在執行各種作業時一定要注意自身安全，並掌握內部可能受困民眾生理狀況，平時應在日常訓練中做好準備，才能保障自身與民眾的生命安全。

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，除了台灣消防人員的殉職案件以外，美國國家職業健康安全研究所(NIOSH)記載消防人員因公死亡案件(LODD)中，有不少案件在經其調查報告，將「滅火及通風戰術互不協調」列為造成傷亡其中之原因。相信此次研究所獲得的實驗數據，對於日後消防同仁在火場內執行相關的戰術必有相當大的幫助，讓同仁都能順利完成每趟勤務，平平安安的回家與家人團聚，也讓火神不再流淚。

ET快訊
她肚子痛以為胃食道逆流！醫檢查是「癌王」　不到半年走了
巨蟒對決慘敗！3公尺鱷魚「咬住蛇頭」吞下肚
快遞員不給男童包裹！堅持「叫你媽出來」　日人妻應門驚覺：好貼
業務員遭狠砍13刀　大量失血死亡
男大生趕打工闖紅燈　猛撞車血流滿地慘死
最後一波低溫「急凍9度」時間曝　元旦再降溫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「奧丁丁」攜手台東在地組織　為學子打造夢想可能

讓火神不再流淚　南消辦理精進火災搶救研究

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創青年影響力

鍾東錦就職周年　偕妻女慰訪關懷據點志工

民眾黨「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」　滿滿人潮

黃偉哲驚喜現身市府員工子女幼兒園　與小朋友歡樂過聖誕

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績　迎向台南400新輝煌

培育人才！　奇美醫院與中山大學成立聯合精準醫學核心實驗室　

政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫　崑大攜手企業實踐ESG

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

「奧丁丁」攜手台東在地組織　為學子打造夢想可能

讓火神不再流淚　南消辦理精進火災搶救研究

竹市青委至中市參訪　促進跨域合作、共創青年影響力

鍾東錦就職周年　偕妻女慰訪關懷據點志工

民眾黨「台灣平安夜-恆春團結大會師晚會」　滿滿人潮

黃偉哲驚喜現身市府員工子女幼兒園　與小朋友歡樂過聖誕

就職五周年黃偉哲向市民報告5年政績　迎向台南400新輝煌

培育人才！　奇美醫院與中山大學成立聯合精準醫學核心實驗室　

政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

簽訂智慧能源魔法學院暨儲能人才培育計畫　崑大攜手企業實踐ESG

李艷秋／不拆賴皮寮違建　只有一個理由

SBS歌謠／怪漢暴走衝向aespa！秒遭保鑣壓制「Winter嚇傻」全場尖叫

曾自強摘最佳教練　談林郁婷深陷風波一度哽咽：用訓練麻痺她

飯店房內煎牛排惹議！YTR公開信件「飯店說可以烤肉」：有人堅持不信

欒承威飆生涯新高37分　三民家商隊史高雄巨蛋首勝續命

快訊／海軍基地怪手翻覆「壓死1工人」　國軍緊急回應：已檢討監造

她肚子痛以為胃食道逆流！醫檢查是「癌王」　不到半年走了

收退役前最後大獎　谷筱霜喜喊「像聖誕禮物一樣」！

流浪幼貓右眼異常通報送醫　動保處推薦「護眼3招」顧毛孩健康

巨蟒對決慘敗！3公尺鱷魚「咬住蛇頭」吞下肚　牠只剩半條蛇

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

桃捷尋找第1.5億位乘客　快來領獎

桃園李氏宗親大會　湯蕙禎籲力挺彭俊豪

邱若華八德區競總成立　朱立倫站台力挺

「齊聲讚美K歌大王」歌唱比賽　成績揭曉

輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師

何博文偕妻前進三芝　力拚新北第1席

立委後選人化身聖誕老人圓夢

賴清德：「四大指南針」航向全世界

南投縣催打肺炎鏈球菌、新冠、流感等秋冬3疫苗

台灣首次公益匹克球團體賽　高雄熱烈開打

全台環島拼字基隆站　賴清德力挺鄭文婷進國會

長榮女中辦校友回娘家活動老中青齊聚一堂

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

更多熱門

相關新聞

公寓燒成玉米串！英勇爸揹子女跳樓逃生罹難

公寓燒成玉米串！英勇爸揹子女跳樓逃生罹難

南韓首爾市道峰區一棟有23層樓高的社區公寓大樓，今（25）日聖誕節清晨時分突然發生一起致命的大火，火勢瞬間從3樓往上延燒至17樓，將大樓燒成彷彿烤得紅通通的玉米串，伴隨巨大聲響，導致2名30多歲男子死亡、29名住戶在逃生過程中輕重傷，其中一名父親抱著子女從住家跳樓逃生，不幸喪生。

可成科技捐贈裝備「挺消防」

可成科技捐贈裝備「挺消防」

南消東山分隊結合東山國小校慶辦防災宣導

南消東山分隊結合東山國小校慶辦防災宣導

南消化身「防火防災聖誕老公公」宣導

南消化身「防火防災聖誕老公公」宣導

南消四大攜手新市區公所前進幼兒園消防宣導

南消四大攜手新市區公所前進幼兒園消防宣導

關鍵字：

火神南消火災搶救研究

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

新北15歲男學生遭同學割喉命危！校長還原經過：事發突然來不及制止

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

即／衝突原因曝！疑把女學生趕出教室　國三生遭割頸命危

快訊／遭彈簧刀割頸命危！新北國三生葉克膜搶救中

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

又要降溫了！逾半個台灣急凍「跌破10度」　13縣市低溫特報

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」

弟遭殺　李東健「天天酗酒10年」：曾住院2月

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面