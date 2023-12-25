讓火神不再流淚　南消辦理精進火災搶救研究

▲台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，在下營消防分隊及六甲工研院燃燒櫃場地辦理大、小燃燒櫃實火操作，並請第六大隊邱淵明大隊長指導該研究工作。

台南市消防局指出，屏東加工出口區明揚國際科技公司發生爆炸，造成人員10死111傷，其中有4名消防人員殉職，回顧台灣近20年來火災案件逐年遞減，但是消防人員殉職的統計數字，自2004年至2013年殉職消防人員有9名，而2014年至2023年近10年殉職消防人員竟然高達32人！分析近幾年殉職案件：2015年桃園新屋保齡球館火警、2018年桃園敬鵬PCB廠房大火案、2019年台中大里工廠大火案，殉職原因多是火災現場內部發生火勢的極端現象如：閃燃、爆燃等造成內部消防人員撤出不及因而喪命。

為了避免類似憾事再度發生，台南市消防局召集局內火搶教官團，12月18日至22日辦理2023年提升火災搶救精進作為研究，研究目的為提升消防人員執行火場作業時之安全性，探討如何降低火災現場射水滅火與通風作業交叉影響導致救災人員傷亡之可能性，另探究煙控通風與滅火作業所造成內部受困民眾之危害風險，希冀藉其研究數據用以提升救災人員與火場內部受困民眾之生存能力。

市長黃偉哲表示，為避免屏東明揚工安類似事件發生導致消防人員殉職，針對火場內可能發生危害的狀況，消防人員必須瞭若指掌，在執行各種作業時一定要注意自身安全，並掌握內部可能受困民眾生理狀況，平時應在日常訓練中做好準備，才能保障自身與民眾的生命安全。

消防局長李明峯表示，除了台灣消防人員的殉職案件以外，美國國家職業健康安全研究所(NIOSH)記載消防人員因公死亡案件(LODD)中，有不少案件在經其調查報告，將「滅火及通風戰術互不協調」列為造成傷亡其中之原因。相信此次研究所獲得的實驗數據，對於日後消防同仁在火場內執行相關的戰術必有相當大的幫助，讓同仁都能順利完成每趟勤務，平平安安的回家與家人團聚，也讓火神不再流淚。