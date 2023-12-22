可成科技捐贈裝備「挺消防」　提升台南市消防救災能量

▲台南市消防局舉辦消防救災裝備器材捐贈典禮，感謝可成科技公司熱心公益，捐贈價值約新台幣300萬元的裝備器材給消防局。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局22日上午舉辦消防救災裝備器材捐贈典禮，感謝可成科技公司熱心公益，捐贈價值約新台幣300萬元的裝備器材給消防局。

2023年9月22日屏東大火發生廠房爆炸事故，造成4名消防人員殉職及百人輕重傷。可成科技公司有感於消防人員冒險犯難，救人於水火，為照顧消防人員、充實救災能量，故發起這次的捐贈活動「挺消防」。

本次捐贈救災裝備器材是依據可成科技在台南市3處廠區(仁愛廠、永科廠、南科廠)之轄區分隊實際需求而添購，包含油壓開門器、移動式遙控砲塔、消防鞋、消防帽、救助頭盔、護目鏡、工作燈、破壞器材、排煙機、濾毒罐等各式救災裝備器材，合計價值約新臺幣300萬元。

市長黃偉哲表示，感謝可成科技公司熱心公益，讓消防局人員出勤時如虎添翼，愛心永遠不嫌多，感謝民間的善意捐贈，提供更先進技術器材執行科技救災，效果快速且安全性更高。也期盼這次捐贈能發揮拋磚引玉的成果，號召更多的民間企業或善心人士加入善舉，做消防人員的後盾。

消防局局長李明峯表示，救災是消防人員的使命，為有效執行任務，事故現場往往需各式救災器材輔助，每一次出勤裝備都有所損耗，感謝可成科技發起這次捐贈活動，真的挺消防！