南消化身「防火防災聖誕老公公」　防火宣導保平安

▲台南市消防局第三大隊七股分隊，22日至七股區轄內工廠進行火災初期自救及防範一氧化碳中毒防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日時序漸冷、天乾物燥，各項電器與火源使用量驟增，為預防一氧化碳中毒及降低轄內工廠火災意外事故發生、加強防火防災意識、增進防火宣導成效，台南市消防局第三大隊七股分隊，22日至七股區轄內工廠進行火災初期自救及防範一氧化碳中毒防火宣導活動。

為了配合即將到來的聖誕節熱鬧氣氛，讓民眾有精彩又實用的消防體驗，七股消防分隊特別穿上應景的「聖誕老公公裝」進行防火防災宣導，一改以往防火宣導活動過於嚴肅的形象，使用寓教於樂的方式使活動變得有趣，本次宣導著重於廠方初期救災(滅火器、室內消防栓器材操作)、CPR的學習使用及瞭解消防設備器材的功效，於第一時間內自救或逃生，讓廠區遇到火災時，能爭取到更多的應變時間。此外還加強冬季常發生的「一氧化碳中毒及用火用電安全」等項目，針對居家安全進行重點宣導，廠方人員反應相當熱絡。

消防局李明峯局長指出，為了預防及減少災害發生，消防局特別藉由本次宣導活動，淡化消防機關平日肅穆的氣息，拉近與民眾之間的距離，讓市民在開心的參與宣導活動中，能獲得正確的防救災知識及求生技能，回家也能分享給親朋好友，以達寓教於樂之目的，提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，一氧化碳是無色無味的氣體，如果在密閉環境中燃燒不完全，會產生大量一氧化碳，對人體危害極大，甚至致命。因此，購買熱水器時，需確保通過CNS檢驗合格，並由合格專業技術人員正確安裝。選擇強制排氣熱水器，保持良好通風，避免空氣不流通，定期檢修並安裝一氧化碳瓦斯偵測警報器，能提早發現問題，增加自救機會。