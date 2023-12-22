防災觀念向下深化　南消東山分隊結合東山國小校慶辦防災宣導

▲台南市消防局第一大隊東山分隊，結合東山區東山國小校慶，22日辦理校園防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升市民朋友防火意識，增進民眾防火、防災觀念，台南市消防局第一大隊東山分隊，結合東山區東山國小校慶，22日上午8時至12時辦理校園防災宣導，藉由校慶活動不僅讓家長、學童、老師增進互動，更能學習到防火防災與急救知識，以保障居家場所安全。

本次宣導內容包含用火、用電、防震安全常識、CPR教學、爆竹煙火認可標示、住警器介紹及防範一氧化碳中毒宣導、義消招募等並舉辦有獎徵答活動，有獎徵答獎品包含最夯的2024年消防月曆，消防月曆數量有限只送不賣，因此現場民眾熱烈搶答。

另於現場教導師生各項火災預防措施及緊急應變方式，並推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前提早避難逃生，更提醒養成用電安全習慣，建立安全的居家生活環境；另天氣已日漸轉涼為冷，民眾家中容易緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐等器具，應特別注意環境通風狀況，避免一氧化碳中毒。烹煮爐火保持「人離火熄」，購買煙火爆竹，認明爆竹煙火的「認可標示」，未滿12歲的兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同才能施放爆竹煙火，違反者可處以3千元到1萬5千元罰鍰。

消防局第一救災救護大隊陳博文大隊長表示，消防人員透過各種平台或時機進行防火宣導，目的是為了增加民眾防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，更希望透過學生帶動家中長輩重視居家防火的重要性，透過大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂的城市。