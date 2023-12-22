溫馨宣導聖誕送愛　南消四大攜手新市區公所前進幼兒園

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節將至，台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導，不僅能抓住孩童目光，也達到良好的宣導效果，寓教於樂，讓消防知識更融入孩童生活日常。

本次宣導內容包羅萬象，除了防火、防災與防震主題以外，更結合情境圖片讓小朋友知道在何種狀況下需要撥打119，由消防員扮演關主，結合當地義消及區公所人員，讓小朋友在遊戲中與關主們互動，跳脫以往拿著文宣海報較為死板的口頭宣導方式，遊戲讓原本教條式的宣導內容，變得活潑且生動。

活動中最吸睛的莫過於消防英雄Cosplay，新市分隊特別準備小小消防衣，讓小朋友體驗換裝並拿著各式救災器材裝備與消防車合照，拍下英勇的小小消防員身影做爲紀念，除了增加樂趣，也是孩童深刻的回憶。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，現代網路資訊流通發達，各種假訊息充斥其中，防火防災觀念必須從教育向下紮根，藉由活動讓小朋友及老師們接收第一手最正確的消防知識，避免以訛傳訛建立錯誤的防災觀念，預防火災不僅是消防隊的三大任務之一，更是家家戶戶必須學會的課題，只有平時做好準備，才能在災害來臨時正確應變。

消防局長李明峯呼籲今日為冬至時節，寒流發威，全台19縣市發布低溫特報，應加強保暖，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。每年12月至隔年2月為一氧化碳中毒高峰期，為避免發生憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，以確保自身及家人安全。