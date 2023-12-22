　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

溫馨宣導聖誕送愛　南消四大攜手新市區公所前進幼兒園

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節將至，台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導，不僅能抓住孩童目光，也達到良好的宣導效果，寓教於樂，讓消防知識更融入孩童生活日常。

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次宣導內容包羅萬象，除了防火、防災與防震主題以外，更結合情境圖片讓小朋友知道在何種狀況下需要撥打119，由消防員扮演關主，結合當地義消及區公所人員，讓小朋友在遊戲中與關主們互動，跳脫以往拿著文宣海報較為死板的口頭宣導方式，遊戲讓原本教條式的宣導內容，變得活潑且生動。

活動中最吸睛的莫過於消防英雄Cosplay，新市分隊特別準備小小消防衣，讓小朋友體驗換裝並拿著各式救災器材裝備與消防車合照，拍下英勇的小小消防員身影做爲紀念，除了增加樂趣，也是孩童深刻的回憶。

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，現代網路資訊流通發達，各種假訊息充斥其中，防火防災觀念必須從教育向下紮根，藉由活動讓小朋友及老師們接收第一手最正確的消防知識，避免以訛傳訛建立錯誤的防災觀念，預防火災不僅是消防隊的三大任務之一，更是家家戶戶必須學會的課題，只有平時做好準備，才能在災害來臨時正確應變。

▲台南市消防局第四大隊新市分隊與新市區公所及南科樂芙幼兒園攜手合作，安排消防員進入幼兒園宣導防火防災知識，藉由遊戲互動及發送禮物的方式進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯呼籲今日為冬至時節，寒流發威，全台19縣市發布低溫特報，應加強保暖，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病。每年12月至隔年2月為一氧化碳中毒高峰期，為避免發生憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，以確保自身及家人安全。

ET快訊
北市動物園黑猩猩「像在甩毛巾」暴摔白鼻心！　慘死影片曝光
快訊／「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳！　校方最新回應
快訊／東京迪士尼接到「炸彈威脅」！
愛愛姿勢太怪！　金鐘男星「GG斷過」首公開承認
才爆復合！　王少偉、許藍方同框回應了
快訊／RJ反擊了！　聲明藏頭詩「我才不只8公分」
快訊／載3好友衝墜山坡！　2人傷重身亡
曾替澎恰恰處理2.4億債務　百億賭王遭「請走聊天」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣政府提醒　公職月退休金及薪津...明年1／2及1／4入帳發放

動手「玩」設計　勞動部雲嘉南分署心智障礙學子職訓初體驗

防災觀念向下深化　南消東山分隊結合東山國小校慶辦防災宣導

南消化身「防火防災聖誕老公公」　防火宣導保平安

台中啟動低溫關懷　發送258街友物資...安排10人入住收容所

0922屏東火災爆炸災害滿百日　屏東榮總陪救災人員重回職場

溫馨宣導聖誕送愛　南消四大攜手新市區公所前進幼兒園

台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

桃園保障宮建醮要求每戶繳3千　國民黨競總主委替綠營幹部澄清

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

台東縣政府提醒　公職月退休金及薪津...明年1／2及1／4入帳發放

動手「玩」設計　勞動部雲嘉南分署心智障礙學子職訓初體驗

防災觀念向下深化　南消東山分隊結合東山國小校慶辦防災宣導

南消化身「防火防災聖誕老公公」　防火宣導保平安

台中啟動低溫關懷　發送258街友物資...安排10人入住收容所

0922屏東火災爆炸災害滿百日　屏東榮總陪救災人員重回職場

溫馨宣導聖誕送愛　南消四大攜手新市區公所前進幼兒園

台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會　歌迷冒嚴寒搭帳棚卡位

桃園保障宮建醮要求每戶繳3千　國民黨競總主委替綠營幹部澄清

聯盟正式公告　統一獅23歲李丞齡、27歲蔡鉦宇任意引退

憂柯文哲農地無法回復　農業博士譴責：政治人物沒良知不應該

北市大安區73.2%反廢死　楊植斗：請苗博雅公開表態是否支持死刑？

基隆52年豆漿名店換房東　鄰居3180萬拿下

亞運銀牌得主賴主恩　嘉藥分享拳擊之路

碳權交易首日誰是大買家？　林修銘：某金控

黑猩猩拋飛白鼻心「57秒摔打片曝光」　拳頭重捶30下當場慘死

2023一見雙雕藝術季　打造七股鹽山白色耶誕夜景

網傳「輔大女約砲5閨蜜男友」！校方譴責：無中生有、轉傳違法

嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

即／高雄楠梓晚間大停電！中油宿舍、高大陷漆黑

南投縣檢調警環聯合平台成立合作打擊環保犯罪

桃園定點臨托服務再添一據點　每小時200元

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

桃園研考會榮獲　全國智慧城市創新應用獎

桃園動漫文創交流基地　「淘動漫」館開幕

推動性平意識　桃園青年拍攝微電影「萌芽」

桃園100碗　挖掘親民的好味道

台南好YOUNG搖滾耶誕演唱會歌迷帳棚卡位

新北女罹癌子患重病　圓融行善團伸援募14萬

南消四大攜手新市區公所前進幼兒園消防宣導

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

更多熱門

相關新聞

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡展出

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡展出

由台東縣公東高工師生共同創作，名為「星空中的聖誕奇蹟」的馬槽，受邀參加日前在教廷舉行的2023年「梵蒂岡100個聖誕馬槽」展，校方並於21日由校長李恭榮率創作的老師及同學，前往縣府將復刻版作品贈送給縣長饒慶鈴。

南消一大隊報您如何避免一氧化碳中毒

南消一大隊報您如何避免一氧化碳中毒

獎助再就業力促婦女聖誕許願實現

獎助再就業力促婦女聖誕許願實現

聖誕攻略！來份禮物給自己當保險

聖誕攻略！來份禮物給自己當保險

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

關鍵字：

宣導聖誕送愛南消幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面