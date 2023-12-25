水面滿佈魚屍！雲林台西1萬台斤虱目魚暴斃　業者搶收撈到手軟

▲雲林沿海氣溫驟降，低溫導致虱目魚凍傷，回溫時引發大量暴斃。（圖／台西鄉民代表陳文求提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

寒流來襲連日凍番薯，雲林沿海氣溫驟降，低溫平均約10度，導致虱目魚凍傷，回溫時引發大量暴斃，養殖業者、台西鄉民代表陳文求指出，目前估算凍死的數量逾1萬台斤，若持續回溫預估數量可能還會上升，目前以「寒害農損」通報相關單位；縣府農業處呼籲養殖業者加強魚塭防寒措施。

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陳文求指出，氣溫驟降或突然升高都容易造成虱目魚死亡，台西鄉地區近2天氣溫約11、12度，造成許多虱目魚插土凍傷，今（25）日上午太陽一露臉，氣溫回升到約13、14度左右，大量虱目魚即暴斃翻肚死亡，巡池發現魚塭水面都飄滿了魚屍，初估死亡量超過1萬台斤，未來氣溫如果持續上升，魚死量可能還會增加。

部分養殖業者趁虱目魚凍傷時緊急捕撈，今天魚塭區到處可見業者搶收「撈到手軟」；養殖業者表示，虱目魚和文蛤混養，扮演重要的清道夫角色，專吃水中的藻類，在虱目魚凍死後要馬上補充魚苗，否則池中藻類過多影響池底文蛤的生長，恐造成二度傷害。

雲林縣政府農業處表示，正在彙整沿海地區各公所申報的魚損情形，由於目前氣溫仍低，呼籲養殖業者務必加強防寒措施，於漁塭北側搭蓋防風棚、加強越冬溝保溫、防寒及加溫工作。

▲雲林沿海氣溫驟降，低溫導致虱目魚凍傷，回溫時引發大量暴斃。（圖／台西鄉民代表陳文求提供）