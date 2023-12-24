雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

▲雲林一名29歲男子天冷上山喝咖啡突頭暈昏倒 ，緊急送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導



雲林縣一名29歲林姓男子23日晚間與友人前往古坑一間山區露天咖啡廳喝咖啡，疑似因天冷引起身體不適，他突然頭暈口吐白沫，多名友人急忙幫他CPR逾30分鐘，警消抵達現場時，林男已無呼吸心跳，緊急送往斗六台大醫院，可惜經搶救後仍宣告不治。

雲林縣消防局23日晚間10時24分許獲報，指古坑鄉一間山區戶外露天咖啡廳，有一名29歲林男突然頭暈昏倒且口吐白沫，勤務中心護理師立即透過電話線上指導林男朋友進行CPR急救，同時派遣古坑分隊、六合專責救護隊上山急救，警消到場後，林男已失去呼吸心跳，救護隊人員施以高階急救術，並施打9劑強心劑，將林男送台大雲林分院急救，可惜最終仍宣告不治。

雲林縣消防局統計，12月23日8時至24日8時，共接獲40件緊急救護案件，包含5件非創傷OHCA救護案件，其中3人已明顯死亡未送醫。

根據氣象局預測今天晚上到26日清晨還有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，各地寒冷、氣溫低，且日夜溫差大，提醒民眾要注意保暖，另使用瓦斯熱水器、電暖器要注意通風。