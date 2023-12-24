　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

▲▼ 雲林一名29歲男子天冷上山喝咖啡，突頭暈昏倒猝死 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名29歲男子天冷上山喝咖啡突頭暈昏倒 ，緊急送醫搶救仍不治身亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導
 

雲林縣一名29歲林姓男子23日晚間與友人前往古坑一間山區露天咖啡廳喝咖啡，疑似因天冷引起身體不適，他突然頭暈口吐白沫，多名友人急忙幫他CPR逾30分鐘，警消抵達現場時，林男已無呼吸心跳，緊急送往斗六台大醫院，可惜經搶救後仍宣告不治。

雲林縣消防局23日晚間10時24分許獲報，指古坑鄉一間山區戶外露天咖啡廳，有一名29歲林男突然頭暈昏倒且口吐白沫，勤務中心護理師立即透過電話線上指導林男朋友進行CPR急救，同時派遣古坑分隊、六合專責救護隊上山急救，警消到場後，林男已失去呼吸心跳，救護隊人員施以高階急救術，並施打9劑強心劑，將林男送台大雲林分院急救，可惜最終仍宣告不治。

雲林縣消防局統計，12月23日8時至24日8時，共接獲40件緊急救護案件，包含5件非創傷OHCA救護案件，其中3人已明顯死亡未送醫。

根據氣象局預測今天晚上到26日清晨還有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，各地寒冷、氣溫低，且日夜溫差大，提醒民眾要注意保暖，另使用瓦斯熱水器、電暖器要注意通風。

▲▼ 雲林一名29歲男子天冷上山喝咖啡，突頭暈昏倒猝死 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

ET快訊
快訊／竹北快炒店大火！　整間燃燒緊急疏散
頻尿又夜尿　她「罹第4期」當場傻了
籃籃竟當眾打胡瓜頭！　遭轟「大逆不道」
獨／「家沒了」傻留原地　大量鴿子慘遭路殺
信義區塞爆！　Ella「跳車」開唱
快訊／29歲男喝咖啡　突口吐白沫猝死
台灣哪裡最宜居？　一票都選「1縣市」：房價騙不了人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

彰化檢警破總統大選地下賭盤！查獲賭資119萬　4男女交保

獨／主人把地租掉...上百鴿子「家沒了」傻留原地　多隻慘遭路殺

彰化休旅車迴轉遭撞！驚險瞬間曝光...2駕駛受傷送醫

雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

海景第一排越來越多！花蓮嶺頂遭業者不當開發　海岸保護陷危機

未保持安全距離！國1新營段2起車禍　2車追撞+4車連環撞

騙到2千萬仍不放手！詐團再索120萬　花蓮女這次帶警察面交

阿伯違規右轉拒檢　警攔停撞上他「終身癱瘓」！判國賠299萬

快訊／雲林民宅火警！濃煙瀰漫…9車17人急灌救　1女意識不清送醫

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

安心亞「背13頁韓文台詞」獲讚　池大韓誇：是韓國男生的菜！

《單身即地獄》李官熙撩3女　尹廈情怒到不壓下巴：你算什麼！

《我獨》穿制服+騎機車致敬《想見你》　吃台灣豬腳「想引進韓國」：一定紅！

早餐店還沒開！貓客急點餐 「鑽鐵門怒瞪」笑翻老闆XD

老師掉水裡「先吃雞腿還是糖」　4萌娃答案笑翻網：沒人救老師

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

彰化檢警破總統大選地下賭盤！查獲賭資119萬　4男女交保

獨／主人把地租掉...上百鴿子「家沒了」傻留原地　多隻慘遭路殺

彰化休旅車迴轉遭撞！驚險瞬間曝光...2駕駛受傷送醫

雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

海景第一排越來越多！花蓮嶺頂遭業者不當開發　海岸保護陷危機

未保持安全距離！國1新營段2起車禍　2車追撞+4車連環撞

騙到2千萬仍不放手！詐團再索120萬　花蓮女這次帶警察面交

阿伯違規右轉拒檢　警攔停撞上他「終身癱瘓」！判國賠299萬

快訊／雲林民宅火警！濃煙瀰漫…9車17人急灌救　1女意識不清送醫

甘肅地震重創當地農牧業　經濟損失達23.2億元

跟上AI狂潮　建案「聘」虛擬主播創造話題

竹市立委激戰　洪慈庸挺邱顯智「永遠做最困難的事」

樂天放60人外「心情忐忑」　蔡鎮宇：先檢討自己

韓千萬YTR消失6個月「竟涉嫌多人性侵」！　9身分線索曝…網全傻眼

中南部考生盼學測彈性開冷氣　大考中心：研議中、考前公布

高雄輕軌10年終成「圓」！元旦試營運　林欽榮千字文憶艱辛路

2024年6大旅遊趨勢曝！到日本玩注意「匯率」變化　少子化遊留學夯

買房趁年輕？他問「老了再買可行性」 網點關鍵：貸款不容易

竹北快炒店火警　整間鐵皮屋遭火舌吞沒！現場緊急疏散

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

車行女業務偷吃已婚男　睡遍新北摩鐵

開車感覺壓到東西！新竹男一看嚇壞　同村鄰居遭輾斃

職軍帶夜店妹出場　無視掙扎動手性侵

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

彰化姊弟遭貨車撞飛雙亡　女駕駛判決出爐

即／北市1男工商廢棄校舍內亡　警封鎖現場

29歲男深夜上山喝咖啡　突頭暈口吐白沫猝死

海虎3官兵落海生死未卜　妻曝：兒怕爸爸冷爆哭

更多熱門

相關新聞

冷氣團接力報到！專家提「安全保暖3建議」

冷氣團接力報到！專家提「安全保暖3建議」

過去幾天因為寒流，全台各地出現多起天冷猝死案例，而明天起又有一波大陸冷氣團南下，對於長者、一般民眾健康都是一大考驗。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強特別提出3點保暖建議，他也提到，現在更常見問題是從溫暖的室內到戶外的瞬間溫差，建議如果使用暖氣，出門前可以先關閉暖氣，讓自己在室內稍微適應一段時間，添加衣物之後才出門。

低溫侵襲全台　台中3天20人猝死

低溫侵襲全台　台中3天20人猝死

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

冷天送醫多非遊民？醫曝室內1因素更危險

冷天送醫多非遊民？醫曝室內1因素更危險

低溫造成不適！宜蘭48小時12人送醫5人不治

低溫造成不適！宜蘭48小時12人送醫5人不治

關鍵字：

雲林縣古坑喝咖啡猝死

讀者迴響

熱門新聞

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

阿翔老婆聖誕趴穿超辣！

營養師：早餐空腹吃「6種食物」讓你狂掉秤

Jennie離開YG！成立新公司「自己當老闆」

天道盟要角岳父告別式　「鐵霸」也來弔唁

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

台南性愛趴名額搶破頭　警一查才知平均44歲

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

超哥「海鮮女體盛」宴客　粉絲狂刷超派

兒作文「媽媽的寒酸湯圓」　律師：我們家就是窮

李心潔證實彭發破產：盡力在幫他

她怕看到兒子女友嘆：等吃等賭心好累

4縣市大雨！強烈冷氣團今南下探9℃　全台變天時間曝

2女大生吃飽忘了車停哪　10度低溫找2hrs求救

更多

最夯影音

更多
混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！

混血臉「代表台灣參賽」挨批　戴凱文「全台語」反擊酸民！
陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

陳美鳳挨酸靠醫美：我沒拉皮！　認「一年進場一次」曝保養撇步

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

日舞團avantgardey合體跳保庇　宣傳片出爐！王彩樺：永生難忘

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

台南8男4女性愛趴！全裸激戰遭警破門畫面曝　294個保險套散一地

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面