庇護工場車輛超載自撞翻覆6人傷　「傳動軸有異狀」疑機械故障釀禍

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市今（23）日發生一起自撞車禍，某庇護工廠上午前往虎尾鎮參加活動，回程時行經斗六市雲林路三段，疑似車輛突然發生故障導致失控自撞翻落田間，整輛車四腳朝天、車體變形，車上包含駕駛共6人受傷，其中一名乘客一度受困，經警消迅速救出檢傷疑似骨折，送往醫院救治，詳細肇事原因尚待警方近一步釐清。

▲雲林某庇護工場交通車自撞翻覆，1人受困車中。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日下午13時43分雲林路三段發生一起自撞小客車翻覆車禍，雲林縣消防局獲報後派遣2部消防車、4部救護車、人員12人前往搶救，現場由斗南分隊小隊長王裁白指揮前往救助；一名傷者受困車，手臂遭車輛壓住，經指揮官調度拖吊車支援，才助脫困送醫；趙姓男21歲、江男子22歲輕傷送斗六台大醫院；陳姓男子27歲、王姓女子21歲輕傷送斗六成大醫院；鄭姓男子35歲、張姓男子43歲輕傷送若瑟醫院。

▲雲林庇護工場交通車自撞翻覆，警消指揮官調度拖吊車支援，將壓住傷者的車體抬高。（圖／記者蔡佩旻攝）

庇護農場負責人表示，他們今天到虎尾鎮參加活動，活動結束正要返回，沒想到卻發生意外。拖吊車業者指出，四腳朝天的車輛明顯可見傳動軸有異狀，警方採證紀錄後初步亦判斷是車輛機械故障所導致自撞車禍，駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍尚待進一步調查釐清，另該車明顯違規超載，警方將依法開罰。

▲受困乘客救出後，意識清楚、疼痛哀嚎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林庇護工場交通車自撞翻覆，6人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林庇護工場交通車翻落田中四腳朝天，車頂嚴重變形。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲受困傷者疑似骨折，警消人員第一時間進行初步包扎、固定及止痛。（圖／記者蔡佩旻攝）