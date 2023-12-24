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雲林海線立委候選人丁學忠台西後援會成立　老父現身力挺

▲丁學忠86歲父親、《台西風雲》作者丁耀林現身懇託家鄉的親友全力支持，讓丁學忠有機會替母親王麗鶴，報答當初台西人支持她當選議員的恩情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲丁學忠86歲父親、《台西風雲》作者丁耀林現身懇託家鄉的親友全力支持，讓丁學忠有機會替母親王麗鶴，報答當初台西人支持她當選議員的恩情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣海線立委候選人丁學忠今（24）日回到故鄉崙豐成立台西後援會，縣長張麗善、台西鄉長李文來、議員吳蕙蘭及上千名台西鄉親出席力挺，場面熱絡；丁學忠86歲父親、《台西風雲》作者丁耀林現身懇託家鄉的親朋好友全力支持台西囡仔，讓丁學忠有機會替母親王麗鶴，報答當初台西人支持她當選議員的恩情。

丁耀林表示，他剛開始其實是不同意丁學忠參選立委，但是想到丁學忠的母親、前縣議員王麗鶴在臨終前牽著他的手交待二件事，第一件事要他好好扶養六個兒女長大成人，第二件事她母親說，她欠台西太多的人情，每個台西鄉親都是她的恩人，請他幫忙回報鄉親，他已經86歲，只能依靠丁學忠來完成母親臨終前的託付。

丁耀林自述，自己一輩子只寫過一本書「台西風雲」，出版34萬本，拍攝台西風雲電影轟動全台，創作「痴情台西港」傳唱四、五十年，他要求丁學忠一定要全力以赴，謹記每張選票的託付與責任，為雲林、為海線打拚，為每個鄉親拚出最好的未來。這次選舉一場艱辛的選戰，但他不會緊張，他很篤定也很堅定。

丁學忠表示，台西鄉這次一定要團結起來，支持一個了解台西，願意為台西未來打拚的人，進入國會幫忙縣長張麗善爭取中央經費與資源，幫養殖專業區把基礎建設做好，協助縣府落實台西綠能產業專區建設，爭取200億農漁業安定暨發展基金，打造智慧科技的農漁業，讓年青人能夠返鄉發展，留鄉就業，請大家一定要支持丁學忠。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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