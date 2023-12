《小鬼當家》一家其實超有錢　穩坐90年代「收入前1%」金字塔頂端

▲《小鬼當家》是許多人的童年回憶。(圖/《小鬼當家》海報)

1990年電影《小鬼當家》(Home Alone)情節搞笑又感人,是經典不敗的聖誕節電影。然而,經過33年歲月,美國紐約時報為解開影迷之間「這家人到底多有錢」的爭論,找來專家評估戲中麥卡利斯特(McCallister)家族財力,發現光一棟豪宅就價值240萬美元(約新台幣7435萬元),是金字塔最頂端1%的有錢人家。

▲《小鬼當家》主角一家人住的房子其實是一棟7000萬豪宅。(圖/Disney+提供)

據紐約時報20日報導,在《小鬼當家》劇中,由麥考利克金(Macaulay Culkin)飾演的8歲主角凱文(Kevin McCallister)在聖誕節期間被父母獨自留在家中,用古靈精怪的手段對抗2名試圖闖入行竊的歹徒。紐約時報尋求經濟學家與電影專家的幫助,評估電影主角麥卡利斯特一家的富有程度。

《小鬼當家》一家是收入前1%的有錢人?

電影一開頭就能從竊賊口中得知,麥卡利斯特一家住在芝加哥的富人社區,而且戲中凱文和他4名兄弟姊妹有各自的房間,還空出許多客房。而現實世界中,這棟房子位於芝加哥市郊溫內特卡(Winnetka),確實是全美國最昂貴的社區之一。專家估計,在1990年只有在芝加哥收入前1%的家庭才能買得起這棟房產,且時至今日也是如此。

▲這座位於美國伊利諾州溫內特卡、內部有14間房間的住宅出現在1990年經典電影《小鬼當家》中,現今價值大約240萬美元。(圖/達志影像/美聯社)

假設麥卡利斯特夫婦住房支出不超過30%,估計在1990年收入要達到30.5萬美元,在2022年則要達到73萬美元(約新台幣2260萬元)的高收入家庭才能負擔得起這棟房產。以美國房市評估,到2022年年中,類似這樣的一棟房產價值約落在240萬美元(約新台幣7435萬元)。

麥卡利斯特夫婦為什麼這麼有錢?

電影中從未解釋過凱文父母的職業,但多年來這個問題經常被網友拿來討論。有人猜測女主人凱特(Kate McCallister)是時裝設計師,因為家裡有一些模特假人,被凱文用來欺騙小偷屋內不止一人。電影官方小說作者史特拉瑟(Todd Strasser)則說,他讓男主人成為商人,因為這個設定比較「安全」,他從未想要詳細交代這對夫婦財富從何而來,但他認為他們是中上階層而不是超級富豪。

