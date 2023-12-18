天冷「胸口像被石頭重壓」　醫師4點示警：別忍痛亂拍打

▲最近氣溫驟降。示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近氣溫驟降，全台兩天就多達81人疑似天冷猝死，儘管今日短暫回溫，不過周三會有另一波冷氣團來襲。胸腔暨重症專科醫師黃軒就提醒，「想要活命，記得4個不要！」

黃軒今在臉書提到，根據本土針對急性心肌梗塞患者所做的統計顯示，從發病到治療結束，國人平均所花的時間為6.5小時，這些往往已經超過黃金時間6小時，非常不利於搶救生命，「若能在90分鐘內及時就醫、打通血管，對心臟的損傷較小；反之，若沒有及時接受治療，甚至拖到12小時或1天以上才治療，產生併發症的機率很高，這些併發症包括慢性心臟衰竭、瓣膜逆流，甚至心臟破裂或死亡。」

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黃軒認為，「延遲就醫」是關鍵，所謂的「延遲」是指產生胸痛到被送至醫院急診求治的時間，而進一步探究原因，包括不把疼痛當作一回事、認為忍耐一下疼痛即會自動消失而無需就醫或交通、醫療不便等；同時，他也提出4點示警。

▲有胸痛超過15分鐘的情況，最好就醫檢查。（圖／達志／示意圖）

1.不要一直忍著疼痛

典型的心肌梗塞仍以胸口緊、悶痛、像大石頭壓住等表徵為主。在冬天，那些高風險的族群：糖尿病、高血壓、年紀大、慢性疾病患者，如果有典型的心肌梗塞症狀，不要忍耐，你只要超過15分鐘或20分鐘症狀依然沒有緩解，就必須就醫，排除心肌梗塞的可能性。

2.不要胡亂拍打自己

黃軒表示，「網路流傳的影片，什麼拍胸脯、打胳膊，按這按那或叫你大力咳嗽，這些都是偏方。我們正規醫療指南並沒有提到過，這些動作是在急救你的心肌梗塞；這些方法不但不能緩解症狀，不能打通血管，還可能會增加心臟的負擔。」

3.不要自己亂服藥物

黃軒提醒，「不要自己當醫生下診斷，給予自己藥服用。因為胸痛，可能是心肌梗塞，也可能不是，亂吃藥有時候會增加風險。」

4.不要反覆打電話或上網查詢

一般心肌梗塞的患者，通常會感到胸前有強烈的壓迫感，有如100公斤的東西壓在胸上，甚至會轉移到左肩、下巴、手臂，也許會伴隨喘、噁心感或冒冷汗；簡單來說，當感覺悶痛持續，其痛如石壓，且位置在胸前模糊地帶，又超過15分鐘仍然未緩解，你可能就得去看醫生了。

黃軒直言，「不要一直反覆問你身邊的人，趕快去醫院檢查一下，才能在黃金時間內，搶救到自己的生命。」

最後，黃軒不忘叮嚀，「天氣冷了，心臟猝死（的情況）會增加，這些往往都是急性心肌梗塞造成，患者延誤就醫、自己錯過了黃金治療時間，這些都隱藏在冬季的心臟大危機裡，要提醒大家注意，真的很重要。」

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