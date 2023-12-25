侯友宜造勢湧8萬人？　黃暐瀚曝「凱道3種滿」：要考慮天氣與時間

▲侯友宜凱道造勢晚會，韓國瑜、朱立倫、侯友宜、趙少康同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康23日在台北凱道舉辦造勢晚會，主辦方宣稱與會者破8萬；不過，卻有網友發文激動表示「這下看黃暐瀚要怎麼拗」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，凱道有3種滿，若人潮到景福門，人數差不多就是3萬人左右，但還要考慮到每場造勢的天氣與時間，直言「選舉是為了讓台灣更好，不是設計這個制度，讓大家彼此仇恨的。」

侯友宜、趙少康23日在台北凱道舉辦造勢晚會，除黨內大咖、15位執政縣市長不畏風雨力挺外，主辦方更宣稱與會者破8萬，支持者一路從景福門向鄰近兩側主要道路蔓延，大家口中齊喊「台灣平安！人民侯康！」聲勢場面驚人。

對此，黃暐瀚昨晚在臉書發文指出，侯友宜23日在凱道造勢，主辦方宣稱與會者破8萬，居然有不少網友激動叫囂「這下看黃暐瀚要怎麼拗」，但他疑惑「凱道8萬是我喊出來的嗎？為什麼會問我怎麼對這個數字負責？不是吧！選舉不要選到政治人物還醒著，粉絲自己先瘋掉？該是多少，就是多少。」

黃暐瀚說，人潮如果連景福門周邊那一圈車道都滿不了，那就是3萬以下，但每場活動的狀況、時間、天氣，都要考量，例如他在錄網路節目「暐瀚觀點」時，談到凱道3種滿的時候，是參考716大遊行的照片，並非是人數最多的時候，因為當天他人在北海道，不確定最多人數。後來，他有補看716佔了景福門一半的空拍照片，照此推算716那天的人數，應該在2萬左右，而23日晚間的凱道，看照片應該也是2萬人數上下，除非還有比照片顯示人潮更多的時候。

不過，黃暐瀚也補充，另外還要考量天氣以及時間因素，例如同樣都是1萬人，秋高氣爽的1萬人、淒風苦雨的1萬人、豔陽高照的1萬人，代表意義都不同，組織的動員能力，也要一併考量。他認為，選舉是為了讓台灣更好，不是設計這個制度，讓大家彼此仇恨的，各種粉絲眼下都很激情激動，希望不是粉的大多數選民，可以理性客觀，投自己想投的人。

黃暐瀚強調，他分析政治、研判情勢，但從不告訴誰該投誰，或不要投誰；他警告，在網路上亂帶風向說「黃暐瀚呼籲大家棄誰保誰」的網友請自重，他從未操作棄保，也始終告訴網友投給想投的人，不用去管這個人，眼前民調是低是高，希望選舉平安過去，選後大家儘速恢復正常。

▼侯友宜凱道造勢晚會，支持者熱情冒雨相挺。（圖／記者林敬旻攝，下同）

