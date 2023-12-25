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快訊／冷氣團還沒走！今夜明晨「13縣市低溫特報」　急凍跌破10度

▲21日大陸冷氣團南下，北部受寒流影響氣溫恐跌破10度。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷氣團持續影響，今晚到明晨低溫恐跌破10度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

白天陽光露臉，氣溫回升，不過冷氣團還沒走，中央氣象署今(25日)上午10時29分針對13縣市發布低溫特報，低溫可能跌破10度。

氣象署表示，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今(25日)晚至明(26日)上午台南以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

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今天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，夜裡清晨西半部輻射冷卻作用明顯，高雄以北及宜蘭清晨低溫約11至14度，屏東及花東約14至16度，北部白天氣溫回升不多，最高溫約15度左右，中南部及花東高溫可接近20度；降雨方面，這波冷空氣偏乾冷，只有東半部有零星降雨，其他地方為多雲到晴。

明天日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣仍寒冷，白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；明天和周三各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

低溫特報
影響時間：25日晚上至26日上午
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣

▼13縣市低溫特報。（圖／氣象署）

▲▼13縣市低溫特報。（圖／氣象署）

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