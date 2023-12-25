強烈冷氣團發威！今夜明晨第二波降溫　低溫跌破10度範圍擴大

▲冷氣團發威，加上輻射冷卻影響，明天清晨還有第二波低溫，跌破10度範圍將更廣泛。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團發威，氣象粉專提醒，今天(25日)白天陽光露臉，太陽照射下稍回溫，不過今入夜到明天清晨還會有第二波低溫，輻射冷卻效應會更明顯，低溫跌破10度範圍更廣泛。

根據氣象署觀測，今天清晨低溫排行，最低溫出現在南投中寮7.5度、嘉義竹崎8度、雲林古坑8.1度、嘉義東區8.2度、彰化芬園8.3度、南投名間8.4度、馬祖南竿8.5度、嘉義民雄8.6度、南投竹山8.6度、南投霧峰8.8度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示， 今天受強烈冷氣團影響，清晨各地相當寒冷，尤其加上輻射冷卻效應的關係，西部平原空曠地區、內陸近山區許多地方只有8到9度。因為逐漸轉乾燥，各地陽光露臉，太陽照射下稍微回溫。

不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，強烈冷氣團發威，今夜明晨會再有一波低溫，今天夜晚至明天清晨還有第二波低溫，主因是輻射冷卻效應會更明顯，10度以下低溫範圍有機會更廣泛。

氣象署也提醒，周二清晨受冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，不過白天起冷氣團減弱，氣溫迅速回升，各地高溫都來到20度以上，中南部更可能接近25度；周二、周三各地為多雲到晴，東半部有零星短暫雨，下周三雲量有增多趨勢。